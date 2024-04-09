Строительная готовность домов в ЖК «Молодежный» в Солнечногорске превысила 70%

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Загруженность крупных магистралей и шоссе в Подмосковье составила четыре балла утром во вторник. В Минтрансе региона рассказали, где образовались основные заторы.

Пробки отмечены в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Киевском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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