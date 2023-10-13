Строительная готовность детской областной больницы в Красногорске превысила 80%

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Больница будет рассчитана на 420 коек. Рабочие трудятся в две смены, чтобы сдать объект вовремя - к весне 2024 года. Сейчас там монтируют коммуникации и кровлю, а также устанавливают лифты.

Учреждение станет головным центром детского здравоохранения в регионе. Там будут работать 17 стационарных отделений, 13 операционных, диагностический и симуляционный центры. Туда поставят современное оборудование для диагностики и лечения: аппараты КТ и МРТ, ИВЛ, систему 3D навигации для проведения операций и многое другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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