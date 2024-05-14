Строители завершили монолитные работы в медцентре в Ромашкове
Продолжается сроительство консультативно-диагностического центра в селе Ромашково. Подрядчик полностью закончил монолитные работы, в ближайшие дни на объект выйдут специалисты по отделке.
Строители приступили к работам по наружным инженерным коммуникациям, после этого выполнят прокол под дорогой и подведут коммуникации к котельной. Кроме этого, специалисты начали армирование и бетонирование вертикальных конструкций технического этажа здания, а также монтаж временного электроснабжения.
Новый консультативно-диагностический центр войдет в состав Одинцовской областной больницы. Здесь будут оказывать первичную врачебную помощь больным. Здание рассчитано на прием 350 человек в смену - 150 детей и 200 взрослых.
В медицинском учреждении оборудуют терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическая лабораторию, блок кабинетов узких специалистов, дневной стационар и отделение восстановительного лечения и медицинской профилактики.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове.
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