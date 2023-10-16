«Строим одну, вторую, третью». Андрей Воробьев — о ключевых дорожных проектах Подмосковья

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Так, маршруты МЦД уже вывели железнодорожное сообщение в Москве и Подмосковье на новый, еще более скоростной уровень. Построили около 40 путепроводов и переездов на ж/д путях.

«Строим концессионную дорогу - одну, вторую, третью. И самые главные: ЦКАД, М-12, ЮЛА, которую мы запустим по востоку, - 45 километров. Все это позволяет развиваться и экономике, и экономить время каждому человеку», - рассказал Андрей Воробьев.

В следующем году, по словам губернатора, решится вопрос Мытищинского узла.

«Это и концессионная дорога длиной порядка 17 километров, и реконструкция Пироговского шоссе. Все это в совокупности очень важно для этого густонаселенного округа», - добавил он.

В партнерстве с Москвой реализуют многие масштабные проекты, которые значимы для всей большой системы транспорта.

«Построили ЦКАД - сначала машин было немного, сейчас ЦКАД загружен, нам нужны дополнительные развязки на Дмитровском шоссе, на восточном направлении. Нужны новые концессионные дороги. Обсуждаем с правительством, и огромное спасибо: там у нас серьезные партнеры и серьезный настрой по развитию Подмосковья», -подытожил губернатор.

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Большая программа модернизации дорог и транспорта началась в Подмосковье около 10 лет назад - открыли ЦКАД, скоростные маршруты МЦД, запустили важные концессионные и другие проекты, отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани. По Московской области проходит сразу 77 километров дороги. Она пересекает шесть густонаселенных городских округов и выводит из них транзитный поток.

«Наш президент с 2012 года дал старт программе по развитию московского транспортного узла - в нее входят радикальное расширение, модернизация, строительство и автомобильных, и железных дорог, концессионные проекты», - напомнил он.

Вместе с тем по программе модернизируют автобусы, электрички и другой общественный транспорт.