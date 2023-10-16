«Строим одну, вторую, третью». Андрей Воробьев — о ключевых дорожных проектах Подмосковья

16 октября 2023, 13:48
Пресс-служба губернатора Московской области
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Большая программа модернизации дорог и транспорта началась в Подмосковье около 10 лет назад — открыли ЦКАД, скоростные маршруты МЦД, запустили важные концессионные и другие проекты, отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Так, маршруты МЦД уже вывели железнодорожное сообщение в Москве и Подмосковье на новый, еще более скоростной уровень. Построили около 40 путепроводов и переездов на ж/д путях.

«Строим концессионную дорогу - одну, вторую, третью. И самые главные: ЦКАД, М-12, ЮЛА, которую мы запустим по востоку, - 45 километров. Все это позволяет развиваться и экономике, и экономить время каждому человеку», - рассказал Андрей Воробьев.

В следующем году, по словам губернатора, решится вопрос Мытищинского узла.

«Это и концессионная дорога длиной порядка 17 километров, и реконструкция Пироговского шоссе. Все это в совокупности очень важно для этого густонаселенного округа», - добавил он.

В партнерстве с Москвой реализуют многие масштабные проекты, которые значимы для всей большой системы транспорта.

«Построили ЦКАД - сначала машин было немного, сейчас ЦКАД загружен, нам нужны дополнительные развязки на Дмитровском шоссе, на восточном направлении. Нужны новые концессионные дороги. Обсуждаем с правительством, и огромное спасибо: там у нас серьезные партнеры и серьезный настрой по развитию Подмосковья», -подытожил губернатор.

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Большая программа модернизации дорог и транспорта началась в Подмосковье около 10 лет назад - открыли ЦКАД, скоростные маршруты МЦД, запустили важные концессионные и другие проекты, отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани. По Московской области проходит сразу 77 километров дороги. Она пересекает шесть густонаселенных городских округов и выводит из них транзитный поток.

«Наш президент с 2012 года дал старт программе по развитию московского транспортного узла - в нее входят радикальное расширение, модернизация, строительство и автомобильных, и железных дорог, концессионные проекты», - напомнил он.

Вместе с тем по программе модернизируют автобусы, электрички и другой общественный транспорт.

Строительство Андрей Воробьев Дороги
Расписание некоторых пригородных поездов МЖД временно изменится
23 октября 2023, 11:54
"Московская Железная дорога"
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Расписание некоторых пригородных поездов МЖД изменится 23 и 24 октября. Это связано с ремонтно-путевыми работами на станциях Фаустово в Воскресенске.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в период технологических окон с 07:00 до 17:00 рабочие заменят стрелочные переводы. Такие же работы пройдут 27 октября на станции Виноградово.

В этот период изменится время прибытия и отправления некоторых поездов, а также количество остановок. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на вокзалах, остановках и сайте РЖД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Поезда
Совет директоров образовательных учреждений создали в Лобне
23 октября 2023, 11:39
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Совет директоров создали в системе образования Лобни. Он будет разрабатывать стратегический план для улучшения качества образования, внедрения новых программ и технологий, вовлечения родителей и общественности в учебный процесс.

Участники совета уже провели первое заседание, где утвердили состав, внутренние нормативные документы и порядок работы. В этом учебном году Совет директоров займется вопросом развития кадрового потенциала в школах Лобни. Данное направление выбрано ключевым, так как 2023 год объявлен Годом педагога и наставника в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

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Школы Лобня Учителя ГодПедагогаНаставника
Мастер-класс по решению конфликтов проведут для предпринимателей в Подмосковье
23 октября 2023, 11:38
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный мастер-класс «Решение конфликтов при изменениях: развитие диалога и объединение усилий». Для участия необходимо зарегистрироваться до 2 ноября на сайте.

Эксперт в развитии команд и командного взаимодействия Юрий Павленко расскажет участникам, как снижать напряженность среди коллег, предотвращать конфликты, эффективно управлять трудным поведением сотрудников и многое другое. Помимо этого, предприниматели научатся выявлять причины конфликтов.

Встреча пройдет в 12:00 в Москве по адресу: 2-й Донской проезд, 9с3.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Бизнес
Свыше 20 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в сентябре
23 октября 2023, 11:37
Unsplash
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Еще 21 дом поставили на кадастровый учет в Подмосковье за сентябрь. Это позволит жителям оформить права собственности и полноценно распоряжаться своим имуществом.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Антон Рыбников, Подмосковье проводит большую работу по развитию социальной инфраструктуры.

«Управлением приняты все необходимые меры по качественному и своевременному осуществлению учетно-регистрационных действий в отношении многоквартирных жилых домов. Постановка дома на государственный кадастровый учет дает гражданам возможность оформить право собственности на свои квартиры и получить регистрацию по месту жительства», - сказал он.

Так, кадастровый номер получили восемь домов в Ленинском округе, четыре - в Мытищах, по два в Домодедове и Серпухове и по одному в Люберцах, Лыткарине, Подольске, Талдоме и Истре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Строительство

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