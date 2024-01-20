Владимир Локтев сообщил, что принял участие в пленарной сессии, в ходе которой подвели итоги 2023 года. Он подчеркнул, что Подмосковье показало хорошие результаты по многим показателям.

«То есть это говорит о том, какой значимый вклад мы вносим по строительству, по развитию всей инфраструктуры в целом на всей территории нашей России. Также обсудили цифровизацию. У нас ведущие компании рассказали, как они работают в цифре, но сейчас будут еще круглые столы, в рамках которых, я думаю, что мы еще что-то новое почерпнем для себя», - рассказал Владимир Локтев.

Локтев отметил, что самый большой вызов для областного Минстроя, связан с расселением аварийного жилья. Он также поделился планами Подмосковья на 2024 год.

«По всей России, если я не ошибаюсь, у нас расселено порядка трех миллионов метров аварийного жилья. То есть мы ставим для себя планку минимум 200 тысяч метров аварийного жилья в этом году. Ну, а максимум, мы бы хотели, чтобы мы разогнали эту программу и дошли до 300 тысяч. То есть, если смотреть по показателю 2023 года, это будет 10% от всей страны, что я считаю, будет достаточно серьезным вызовом для нас по реализации», - указал министр.

В заключение он рассказал о строительстве школ и детских садов на территории Московской области. Сейчас идет возведение более 20 таких объектов только за счет бюджета.

«Что касается школ и детских садов, мы их и так строим больше всех и продолжаем дальше строительство у нас. Мы сохраняем цифру больше 20 школ и садов, которые строятся только за бюджет, не считая вне бюджета», - подытожил Владимир Локтев.

Напомним, сейчас идет голосование за лучший стенд выставки. Чтобы поддержать регион, необходимо зарегистрироваться на портале и выбрать на карте Московскую область.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».