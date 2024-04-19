Строевой смотр личного состава полиции прошел в Одинцове

Почти 30 тысяч человек стали донорами в Подмосковье с начала года. Из них шесть тысяч сдали кровь впервые.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, Национальный день донора отмечают в России 20 апреля. В перелевании нуждаются пациенты с травмами, онкологическими заболеваиями и новорожденные с патологиями. По словам главы ведомства Алексея Сапанюка, количество доноров в регионе ежегодно растет. В прошлом году кровь и ее компоненты сдали более 55 тысяч человек, а с начала этого года - почти 30 тысяч, из которых шесть тысяч - впервые.

«Все мы помним, как недавно, когда случилась трагедия в „Крокусе“, неравнодушные люди пришли в пункты сдачи крови. Именно активная жизненная позиция доноров позволяет поддерживать в регионе необходимые запасы крови и ее компонентов. Ежегодно в Подмосковье растет количество людей, готовых стать донорами», - сказал он.

Сдать кровь можно в областном Центре крови и его подразделениях, а также на выездных донорских акциях.

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