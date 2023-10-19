Стратегию развития Серпухова до 2030 года представили в Подмосковье

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«Мы провели большую работу по получению статуса наукограда у объединенной территории. Стратегия социально-экономического развития учитывает, как уже достигнутые результаты, так и несет новое, чтобы территория представляла больший интерес не только для научного сообщества, но и для бизнеса», - отметил Фоломеев.

Предполагается реализация проектов класса «мегасайенс» в Протвине: синхротрон-лазера «СИЛА» и импульсного источника нейтронов «ОМЕГА». Объем финансирования составит более 140 миллиардов рублей. Помимо этого, создадут центр ядерной медицины на базе действующего ускорительного комплекса У-70.

Также на основе разработок академических институтов Пущина создадут удобрения, лекарственные препараты для животных. Помимо этого, будут проводить работы для получения трансгенных растений с заданными свойствами. Авторы стратегии предлагают реконструировать корпуса для проведения исследований с использованием SPF-кроликов и приматов. Проект также предполагает создание центра трансферта технологий, инжинирингового центра и развитие туристического кластера на берегу Оки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков. По его словам, в Московской области огромный запрос на технологичность обеспечения безопасности.

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