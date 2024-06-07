07 июня 2024, 16:50

«Стратегически важно для нас». Воробьев — о развитии цифровых решений в Подмосковье вместе с Росатомом

Пресс-служба губернатора Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Подмосковье и Росатом будут совместно развивать инфраструктурные и цифровые решения. Это позволит развить промышленный потенциал и обеспечить технологический суверенитет. Такое соглашение подписали на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор корпорации Алексей Лихачев.

Цифровизация охватила почти все сферы жизни Подмосковья, сделав ее удобнее и проще, отметил губернатор. Для этого важно обеспечить качественную работу с большим объемом данных и создавать системы хранения, которые обеспечивает атомная энергия.

«В Подмосковье сейчас очень востребованы центры обработки данных, а Росатом имеет продвинутые технологии в их создании. Поэтому подписанное сегодня соглашение стратегически важно для нас. Оно позволит обеспечить технологический суверенитет, создать для наших цифровых систем критическую информационную инфраструктуру, включая дата-центры, облачные и платформенные технологии», - отметил Воробьев.

Совместно с Росатомом Подмосковье разработает предложения по реализации проектов цифровой трансформации и формированию эффективного госуправления. Благодаря этому сотрудничеству в регионе появятся новые рабочие места в сфере IT, повысится инвестиционная привлекательность и увеличатся налоговые поступления в бюджет.

Госкорпорация получит налоговые льготы и региональные меры поддержки, чтобы реализовать крупные проекты. Как отметил Алексей Лихачев, перевод органов власти регионов к сервисной модели использования облачных сервисов - одна из целей дорожной карты развития IT-отрасли.

«Росатом на протяжении уже 10 лет занимается строительством и последовательным развитием собственной сети дата-центров. Мы готовы внести свой вклад в цифровую трансформацию Московской области», - сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вновь вошел в т оп-3 России по привлекательности для инвесторов. Результаты рейтинга АСИ объявили на Петербургском международном экономическом форуме.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Росатом
07 июня 2024, 17:22
Всероссийская акция «Научись плавать» прошла в Балашихе
Читайте нас в: Google Новости
На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Метеор» на улице Заречная для школьников провели учения по безопасности на воде. Дети из Балашихи узнали, как отдохнуть на пляже и при этом не пострадать.

Ребятам рассказали о правилах безопасности на пляже, а также, где в округе можно купаться, а где лучше не стоит. А после лекции провели практическое занятие на воде в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Метеор». Детям показали, как правильно надевать спасательный жилет, и научили оказывать помощь утопающему. Акция «Научись плавать» завершится 31 августа.

Напомним, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Балашиха
07 июня 2024, 17:19
Студенты из Москвы прошли врачебную практику в онкодиспансере Балашихи
Читайте нас в: Google Новости
Студенты Российского государственного социального университета прошли сестринскую и врачебную практику в Московском областном онкодиспансере в Балашихе. Будущих специалистов перенять опыт у профессионалов и многому научиться.

Заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Колтович сообщил, что во время практики студенты вместе с врачами и медицинским сестрами отрабатывают навыки ухода за пациентами, постановку капельниц и уколов, а также изучают правила асептики и антисептики.

Напомним, что Московский областной онкологический диспансер - ведущее специализированное лечебное учреждение Подмосковья. Здесь помогают вылечиться пациентам со злокачественными новообразованиями. Каждый год в онкодиспансере проходят практику студенты высших и средних медицинских учебных заведений из разных городов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Медицина Балашиха Студенты
07 июня 2024, 17:19
Акцию «Сохрани себе жизнь» провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Акция по безопасности на железнодорожных путях «Сохрани себе жизнь» прошла в городском округе Химки. С жителями провели беседы на тему правильного поведения на станциях.

Сотрудники управления транспорта администрации Химок раздали местным жителям предупредительные листовки.

«В нашем округе регулярно проводят разъяснительные беседы с населением. Соблюдая простые правила, вы можете не только предотвратить возникновение несчастных случаев, но и сохранить самое ценное - человеческую жизнь», - отметил куратор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», муниципальный депутат Александр Васильев.

Напомним, за несоблюдение правил поведения на железной дороге предусмотрена административная ответственность, которая влечет предупреждение или штраф.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Химки Правила Дороги
07 июня 2024, 17:11
Подмосковная сборная по греко-римской борьбе выиграла 7 медалей на Спартакиаде учащихся
Фото Минспорта Республики Калмыкия
Читайте нас в: Google Новости
​Подмосковные спортсмены завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на третьем этапе Спартакиады учащихся по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие юноши 16-17 лет 43 регионов России.

Сборная Московской области заняла первое место в общекомандном зачете турнира, опередив сборные команды Москвы и Ростовской области. Золото завоевали Мухаммад Салиев, Арсений Исмаилов, Иван Гатман и Арсен Кудаев.

​Третий этап Спартакиады учащихся по спортивной борьбе греко-римского стиля прошел в Элисте с 4 по 7 июня. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды

Новости по теме