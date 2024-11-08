Стратегическая сессия по развитию городского округа началась в Дубне

Президент России Владимир Путин в 2023 году поддержал развитие территорий с высоким научно-технологическим потенциалом. Дубна участвует в программе АСИ как один из пилотных городов.

Делегация агентства побывала на научных, образовательных и культурных объектах города и в Объединенном институте ядерных исследований. Гости отметили, как преобразилась Дубна после масштабных работ по благоустройству левобережной части.

Участники сессии внесли предложения по улучшению социальной инфраструктуры и городской среды, механизмам финансирования и развитию туристического потенциала.

«Дубна это не только город науки, но и город высокого промышленного потенциала. Это ставит перед нами ряд вызовов в том, чтобы сделать город комфортным, благоустроенным и современным», - сказал глава округа Максим Тихомиров.

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