23 октября 2024, 01:30

Стоящие в очереди на жилье шесть семей получили квартиры в Ленинском округе

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В здании администрации Ленинского городского округа торжественно вручили ключи от квартир жителям муниципалитета. Всего жилье получили шесть семей.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и заместитель председателя Мособлдумы Александр Наумов передали ключи от квартир шести семьям, которые стояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

«Сегодня очень большое событие, потому что ключи от жилья, в котором дальше будут жить и продолжать строить свою семью, это, наверное, самое главное для человека. Ленинский округ, по-настоящему, работает для своих жителей и заботиться о них», - отметил Александр Наумов.

Программа предоставления квартир по договорам социального найма работает в Ленском округе с 2016 года. Сейчас в очереди на жилье стоит 162 семьи. За восемь с половиной лет количество очередников сократилось на 380 семей.

«Мы до последнего не верили, что это может случиться и мы сможем получить ключи от квартиры. От всей семьи говорим огромное спасибо всем. В новой квартире мы будем жить всей своей большой семьей», - поделился один из членов семьи, получившей квартиру.

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Ленинский округ Квартиры
23 октября 2024, 01:15
Строительная готовность школы на 1675 мест в Ленинском округе составила 55%
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В Ленинском городском округе в жилом комплексе «Первый квартал» возводят новую школу на 1675 мест. Сейчас строительную готовность объекта оценивают в 55%.

Рабочие завершат кровельные работы и приступят к отделке помещений до конца текущего года.

Как рассказали в девелоперской компании «Брусника», здание учебного заведения будет разноэтажным с односкатной прозрачной крышей. Кроме того, в школе построят атриум с амфитеатром вместимостью около тысячи мест.

«Там обустроят классы-трансформеры для среднего и старшего звена, множество общественных пространств и большой спортзал. Для начальной школы предусмотрен отдельный блок с собственным выходом во внутренний двор», - добавили в пресс-службе девелоперской компании «Брусника».

На стройплощадке сейчас трудятся 70 рабочих и 12 машин спецтехники, из них три башенных крана, один автокран, три экскаватора, один погрузчик и четыре самосвала. К декабрю количество строителей увеличат до 150 человек. Строительные работы завершат в первом квартале 2025 года. Здание передадут в собственность муниципалитета ко второму полугодию следующего года.

Отметим, в пятиэтажной школе площадью 27 тысяч квадратных метров разместят 67 основных учебных классов. Помимо этого, в заведении обустроят специальные кабинеты для изучения иностранных языков, химии, информатики и биологии. Также в школе появятся мастерские для трудового обучения, актовый зал, спортивный зал, пищеблок, медицинский блок и помещения для групп продленного дня. Большой парк со спортивными площадками разместят во дворе учреждения.

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Строительство Ленинский округ
22 октября 2024, 23:56
Губернаторскую детскую площадку установили на улице Подъячева в Дмитрове
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В городском округе Дмитров состоялось праздничное открытие новой детской площадки на улице Подъячева. Ее возвели по программе губернатора Московской области.

Во дворе между домами № 1, № 3 и № 5 на улице Подъячева и домом № 5 по Московской улице в 2014 году установили детскую и спортивную площадки по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Со временем конструкции пришли в негодность. На месте старых площадок решили возвести новую.

«Сначала мы установили новое освещение, затем подготовили основание и покрытие площадки, и только после этого установили игровые формы», - поделился директор Муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство» Роман Никитюк.

Игровые элементы новой площадки изготовили из современных безопасных материалов, ее также оборудовали специальным амортизирующим покрытием, защищающим от падения. Кроме качелей, каруселей в игровой зоне разместили лавочки и урны. Новую площадку оборудовали системой видеонаблюдения «Безопасный регион».

На открытии площадки для детей организовали развлекательную программу «Зажигай, осень!».

Как рассказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный, в 2024 году в муниципалитете установили семь новых детских площадок. А до конца года возведут еще одну.

«А в поселке Новосиньково также открыта и спортивная площадка. Эта работа продолжится и в следующем году», - добавил он.

Перечень работ по благоустройству на этот год можно найти на сайте администрации в разделе «Комфортная городская среда».

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Благоустройство Дмитров
22 октября 2024, 23:54
Мастер-класс ко дню основания гончарной студии при храме отметили в Химках
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Гончарной мастерской при Храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Химках исполнился год со дня основания. Школьников из местных учреждений пригласили на тематический мастер-класс по изготовлению утвари, статуэток и игрушек.

Студия ставит своей целью возрождение традиционных ремесел. Занятия в ней организуют как для детей, так и для взрослых. Опытные мастера учат всех желающих основам гончарного дела и помогают изготовить уникальные изделия из глины. Работы жители могут забрать домой или оставить в храме.

«Посещают нас целыми классами, с друзьями, которые хотят провести вместе время. Мы участвуем в ярмарках, развиваемся, растем. К нам приходят очень много людей, мы этому только рады», - отметила мастер гончарного искусства Анна Панченко.

Открытие студии стало возможным благодаря прихожанам и настоятелю храма. Необходимое оборудование и материалы приобрели на пожертвования верующих.

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Православие Химки
22 октября 2024, 23:53
Рекламу наркотиков на стенах домов закрасили в Солнечногорске
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Единый день по выявлению и закрашиванию надписей, содержащих контакты распространителей наркотических средств и психотропных веществ прошел в Солнечногорске. Участники мероприятия устранили более 10 граффити с номерами наркодилеров.

В акции приняли участие сотрудники Управления безопасности городского округа Солнечногорск и местные волонтеры, которые активно поддерживают инициативы по борьбе с наркопреступностью.

«Эта работа проводится не только в единый день, а постоянно. Сотрудниками управления безопасности, сотрудниками Госнаркоконтроля, „Молодой гвардией“, а также управляющие компании активно участвуют в закрашивании подобных надписей», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Подобные мероприятия, направленные на защиту населения от пагубного воздействия наркотиков, проводят в Солнечногорске регулярно.

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Наркотики Солнечногорск

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