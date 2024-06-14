Стотысячный ребенок появился на свет в перинатальном центре в Балашихе

Представители Московской области получили 441 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников. У подмосковной команды второй результат по стране. О самых результативных дисциплинах рассказал Ксении Присекиной в «Интервью 360» первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

Высокие результаты на ВСОШ дают возможность ребятам поступить в вузы мечты без вступительных испытаний. По словам Бронштейна, это самый главный мотиватор для школьников.

«У нас в 2019 году мы получили 80 дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. И нам-то казалось, что это хорошо, потому что, как сейчас помню, это было на восемь дипломов больше, чем в 2018 году», - уточнил заместитель председателя правительства Московской области.

В 2019 году от Подмосковья выступали 211 школьников, которые прошли в состав команды на заключительный этап. В 2024 году показатели выросли до 812. Это говорит о том, что система по олимпиадной подготовке, которую выстраивают в Московской области, действительно работает.

Система состоит из нескольких элементов. Первая - это школьное образование и мотивация учителя. Вторая - поддержка профессионалов, которые большую часть жизни посвятили именно олимпиадной подготовке. Речь идет о специалистах образовательного центра «Взлет». Чтобы обучаться в центре, необходимо подать заявку на сайте и пройти тестирование.

В число предметов, по которым школьники Подмосковья показали лучшие результаты, вошли астрономия - 43 диплома, физика - 41 диплом, технология - 40 дипломов и право - 35 дипломов.

В сборную Московской области входят учащиеся Физтех-лицея имени Капицы, гимназии имени Примакова, гимназии «Логос» в Дмитрове и других флагманских школ. Ребята участвуют и в международных олимпиадах. По словам Бронштейна, представители Подмосковья составляют костяк сборных команд России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о пристройке к СОШ № 1 в Королеве. По его словам, в новое здание переведут начальную школу.

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