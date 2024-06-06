Стоматологические поликлиники Подмосковья получат новое оборудование в этом году

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«Для повышения качества оказываемой стоматологической помощи жителям региона не только внедряются новые проекты, например «Стоматология. Перезагрузка», но и закупается новое современное оборудование. В этом году в медучреждения Подмосковья закупят еще 40 единиц стоматологической техники на сумму более 33 миллионов рублей», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Медтехника поступит в 14 медицинских учреждений Подмосковья. Оборудование закупят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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