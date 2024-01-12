12 января 2024, 16:21

Стоматологи из Домодедова побывали в ДНР с гуманитарной миссией

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Стоматологи из Домодедова съездили в ДНР с гуманитарной миссией. Медики не только вылечили зубы бойцам, но и доставили около 350 килограммов гумпомощи — зубные щетки, пасты, предметы бытовой гигиены и многое другое.

В ноябре 2023 года стоматолог Михаил Григорьев вместе с коллегами отправился в ДНР. Врач запомнил пациента, который находится на фронте с 18 лет. Уже 25-летний парень пришел лечиться на костылях, так как больше всего он мечтал о красивых зубах.

Бойцам также помогал стоматолог-хирург Абдул-Латиф Шарганов. По его словам, для профессионалов тяжелых пациентов не бывает.

«На самом деле, ситуация в полости рта была такая, что, к сожалению, этим людям уже эти зубы было не спасти, поэтому пришлось удалять. Объем удаления был большой, то есть, практически все зубы пораженные мы удаляли», - отметил врач.

Для Имина Исаева командировка останется навсегда в памяти. Медик работает относительно недавно. На прием в ДНР к нему попал пациент, парализованный ниже таза.

«Ему удаляли зубы, получается, прямо на койке. То есть, скажем так, он был в очень плохом состоянии, но человек настроен на то, чтобы жить», - подчеркнул Исаев.

По словам главного врача Домодедовской городской стоматологической поликлиники Михаила Каюгина, это была важная поездка.

«Мы нисколько не считаем, что это какой-то подвиг или ещё что-то, потому что мы одни люди, мы одна семья, мы один народ», - заключил врач.

В дебютную поездку врачи доставили в ДНР порядка 350 килограммов гумпомощи.

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Врачи Медицина
12 января 2024, 16:26
Подачу тепла в дома Яхромы восстановят к концу дня
Министерство энергетики Московской области
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Утечка на тепловой сети в подвале котельной стала причиной отключения горячей воды и отопления в домах Яхромы. Министерство энергетики Подмосковья сообщило, что подачу ресурсов восстановят до конца дня.

Из-за коммунальной аварии без отопления временно остались 74 многоквартирных дома, а также пять детских садов, школа и интернат. Утечка произошла в котельной по адресу: Шлюзовой переулок, 6.

Сейчас на объекте ведутся аварийно-восстановительные работы. Их выполняют специалисты МУП ДУ ЖКХ «Теплосервис».

Подачу отопления и горячей воды планируется возобновить до конца дня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

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ЖКХ Отопление Дмитров
12 января 2024, 15:50
Подростки из 5 регионов России выступят на баскетбольном турнире в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Благотворительный турнир «Чебуриада по баскетболу 3×3» пройдет в Химках. Дети из пяти регионов России встретятся на соревнованиях 14 января. Участников турнира ждут не только матчи, но и мастер-классы, эстафеты и прочие активности.

Спортсмены приедут в Химки из Рязанской, Владимирской, Калужской, Нижегородской и Московской областей.

«Приоритетной задачей турнира является популяризация спорта среди молодежи и оказания всесторонней поддержки юным атлетам и их тренерам в достижении спортивных результатов. Это позволит направить энергию ребят в нужное русло», - рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Турнир проводит благотворительный фонд «Лада» вместе с Российской федерацией баскетбола. Также в организации принимает участие местный баскетбольный клуб и администрация городского округа.

«Уникальность этого мероприятия в подготовке команд-участниц профессиональным тренерским составом. Проект направлен на вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в занятия баскетболом. Он не только позволяет детям развить силу, выносливость и укреплять здоровье, но и учит планировать свое время, ставить цели, взаимодействовать в команде и доверять игрокам», - отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Турнир пройдет 14 января с 10:00 до 15:00 в баскетбольном центре «Химки» по адресу: улица Кирова, владение 27.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований для детей. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе.

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Спортсмены Химки Баскетбол
12 января 2024, 14:38
Роддом в Химках капитально отремонтируют к концу 2024 года
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ремонтные работы в родильном доме в Химках выполнены на 25%. Обновленное учреждение планируют открыть в конце 2024 года.

Объект начали ремонтировать в июне 2023 года. Сейчас в здании заливают сменную песчаную стяжку на первом этаже, монтируют инженерные системы, водопровод и канализацию.

«Капитальный ремонт проводят согласно графику и утвержденному плану. Сейчас общестроительные работы выполнены более чем на 25% и находятся на личном контроле депутатского корпуса», - рассказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Отремонтированный роддом будет включать в себя подвальное помещения с полноценным этажом и раздевалками для персонала, прачечной и другими необходимыми блоками. Вместе с тем появятся две новые операционные - гинекологическая и акушерская.

Учреждение планируют сдать в эксплуатацию в декабре. Капитальный ремонт проводят в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии нового корпуса поликлиники № 1 в Реутове.

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Здравоохранение Роддома Химки Ремонтные работы
12 января 2024, 14:34
Производство холодильного и вентиляционного оборудования откроют в Балашихе в 2024 году
Официальный сайт ООО «ЯЛКА»
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Новое производство появится в Балашихе в 2024 году. Предприятие будет создавать оборудование для систем вентиляции и холодоснабжения.

Построят предприятия на территории индустриального парка «Демидов» в деревне Пуршево. Разрабатывает проект компания «Ялка». Потратят на это около 100 миллионов рублей. Предприятие оснастят современным оборудованием и создадут 40 рабочих мест.

Здание первой очереди введут в работу уже в 2024 году. Площадь помещения будет около 1,5 тысячи квадратных метров.

Компания «Ялка» уже 20 лет производит инновационное энергосберегающее климатическое оборудование., работая по международным стандартам качества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о льготах на землю и недвижимость для предпринимателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Рабочие места Бизнес Балашиха

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