Стоматолог из Домодедова Ярослав Варламов пройдет срочную службу в ВДВ

Ярослав Варламов окончил Рязанский государственный медицинский университет в 2020 году. О том, что Домодедовская поликлиника - одна из лучших в Московской области, знал по отзывам врачей. Поэтому сразу после вуза приехал именно сюда. В это же время поступил в ординатуру на врача общей практики. Этим летом он окончил обучение.

«В моей семье династия. Бабушка врач, родители стоматологи, я <…> продолжаю ремесло своей семьи», - поделился молодой специалист.

Помогла освоиться в профессии и поддержка губернатора Московской области Андрея Воробьева. По его решению, с октября этого года молодые врачи будут получать дополнительно по 15 тысяч рублей каждый месяц в течение трех лет.

В Домодедовской стоматологии есть своя спортивная команда, которая выступает во всех соревнованиях подмосковного минздрава.

«Сотрудники нашей стоматологии являются активными участниками спортивных мероприятий. Благодаря Ярославу мы заняли одно из призовых мест по биатлону», - рассказала заместитель главврача домодедовской стоматологической поликлиники Анастасия Михайлова.

Навыки Ярослава в медицине и спорте помогут ему реализоваться и в военном деле. Однако стоматологию он бросать не собирается.

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