11 декабря 2024, 15:54

Столетие со дня рождения директора Фетровой фабрики отметили в Воскресенске

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Торжественное мероприятие в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Николая Привалова прошло в школе № 9. В нем приняли участие руководство предприятия «Фетр», члены семьи экс-директора, его бывшие коллеги и друзья.

Николай Привалов возглавлял старейшую фабрику муниципалитета в течение 10 лет - с 1965 по 1975 год. Генеральный директор «Фетра» Иван Липатов отметил на торжестве, что Николай Григорьевич заложил традиции, которые компания чтит до сих пор.

Привалов сумел добиться разрешения Министерства легкой промышленности на реконструкцию предприятия и огромных инвестиций в его модернизацию. Был построен новый производственный корпус, современная котельная, обеспечившая непрерывную работу фабрики, и склад площадью 10 тысяч квадратных метров, позволивший решить проблему хранения продукции.

На предприятии также были созданы комфортные условия для работников. Привалов сумел сплотить вокруг себя отличный коллектив. Благодаря всем этим преобразованиями объемы производства значительно увеличились.

Как стало известно во время проведения памятного мероприятия, в микрорайоне Фетровой фабрики в Воскресенске планируют создать в 2025 году музей валенка.

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Воскресенск Промышленность
11 декабря 2024, 16:24
Спортсмены из Воскресенска стали призерами первенства России по фехтованию
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Всероссийский турнир проходил со 2 по 14 декабря в Уфе. Воскресенские спортсмены показали высокий уровень подготовки и завоевали места на пьедестале почета.

В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены России в возрасте до 15 лет. Этот турнир стал для них главным стартом сезона.

Воскресенск представляли на первенстве воспитанники школы олимпийского резерва по фехтованию и тренеров Ольги Нелюбовой и Андрея Стручкова. Шпажисты Снежана Каменская и Лев Сдобников благодаря целеустремленности, воле к победе и регулярным тренировкам смогли в упорной борьбе составить достойную конкуренцию соперникам. Лев Сдобников стал бронзовым призером турнира, а Снежана Каменская выиграла серебряную награду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Воскресенск
11 декабря 2024, 16:16
Акция памяти ко Дню погибших в Чечне воинов прошла в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Памятное мероприятие состоялось у мемориала воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Со времени начала боевых действий в Чеченской Республике прошло 30 лет, но жители Воскресенска не забывают земляков, отдавших жизнь на службе Отечеству.

У памятника собрались родные погибших воинов, ветераны, представители администрации городского округа и общественных организаций, школьники. Они возложили цветы к мемориалу.

Именами воинов-интернационалистов, погибших во время Чеченской кампании, названы улицы городского округа. Имя Олега Зайцева присвоено улице в Фосфоритном, а в честь Сергея Маркина получила название в 2024 году бывшая Спортивная улица в Лопатинском микрорайоне Воскресенска. Мемориальные доски установлены в школах, где учились герои.

В конце 1994 года руководство Российской Федерации решило начать силовую операцию для восстановления конституционного порядка. Так началась первая Чеченская кампания, которая стала для постсоветской России тяжелейшим испытанием и унесла немало жизней.

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Войны Общественные акции Воскресенск
11 декабря 2024, 15:50
Митинг ко Дню героев Отечества прошел у стелы Воинской славы в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского округа
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возле стелы «Город воинской славы» на Губернаторской площади.

Ветераны Можайского округа и активисты «Волонтеров Подмосковья» почтили память воинов в День героев Отечества. Они провели митинг

На митинг пришли депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, муниципальный депутат Василий Овчинников, председатель городского Совета Нина Истратова. Они рассказали волонтерам об истории памятной даты, которая корнями уходит во времена Екатерины Великой. Тогда праздновали День Георгиевских кавалеров. Традиция продлилась до 1917 года.

В годы Великой Отечественной войны утвердили Орден Славы, который по своему значению близок к награде времен правления Екатерины II. Примечательно, что 9 декабря православная церковь отмечает еще одну важную дату - День святого Георгия Победоносца - одного из самых почитаемых святых, который покровительствует воинам.

«Сегодня, когда участники специальной военной операции защищают нашу страну от фашизма, этот праздник важен для нас, как никогда. Среди этих новых героев, награжденных высокими правительственными наградами, есть много можайских ребят, мужественных защитников Отечества», - сказала Нина Истратова.

В День героев Отечества в школе № 1 открыли Парту героя участнику специальной военной операции Алексею Соколову. Он погиб в Луганской Народной Республике во время выполнения боевой задачи.

Участники патриотической акции также посетили Аллею Славы. Там установлены бюсты великих полководцев - героев Бородинского сражения и Великой Отечественной войны. К каждому возложили цветы.

Василий Овчинников и член Общественной палаты Валентина Фомченко рассказали ученикам школ № 2 и № 3 про подвиги героев различных эпох, увековеченных на Аллее Славы. Позже все сфотографировались с флагом России и Можайского округа.

«Мы прониклись глубоким смыслом и важностью праздничной даты 9 декабря в современной истории нашего государства, а наши волонтеры-школьники, конечно, узнали сегодня о героических событиях российской истории гораздо больше, чем из школьных учебников», - добавил заместитель координатора штаба «Волонтеры Подмосковья» Павел Коршунов.

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Ветераны Молодежь Можайск
11 декабря 2024, 15:31
Студенты Дороховского колледжа искусств украсят стены библиотеки в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского округа
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В Можайской библиотеке продолжается ремонт. Учреждение приведут в порядок в соответствии с культурным кодом городского округа, а студенты Дороховского колледжа искусств изобразят на стенах и колоннах сцены и цитаты из романа Льва Толстого «Война и мир».

В одном из залов библиотеки сменили цветовую гамму на более нейтральную, закупили мебель. На данный момент создается зона пребывания читателей, где можно не только почитать книгу, но и выпить кофе.

Главной особенностью обновленной библиотеки станет роспись стен по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир». Студенты колледжа искусств уже составили эскизы и нанесли их на стены. Художницы Диана Жукова и Василиса Мазалова будут работать примерно две недели. После читатели увидят уникальные рисунки в черно-белом формате. Их сокурсники распишут колонны. На них изобразят портреты и цитаты Льва Николаевича.

Отметим, тема была выбрана в соответствии с кодом Можайска. Его рекомендовали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Культурный код - это то, чем отличается наша местность, чем мы знамениты и чем мы можем гордиться. Конечно, у нас это Бородинское поле и, если говорить о литературе, - роман-эпопея Льва Николаевича Толстого „Война и мир“. Поэтому мы изобразим несколько панно-иллюстраций к произведению и портрет самого писателя», - рассказала директор «Можайской библиотеки» Наталья Соина.

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Можайск

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