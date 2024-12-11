Столетие со дня рождения директора Фетровой фабрики отметили в Воскресенске

Николай Привалов возглавлял старейшую фабрику муниципалитета в течение 10 лет - с 1965 по 1975 год. Генеральный директор «Фетра» Иван Липатов отметил на торжестве, что Николай Григорьевич заложил традиции, которые компания чтит до сих пор.

Привалов сумел добиться разрешения Министерства легкой промышленности на реконструкцию предприятия и огромных инвестиций в его модернизацию. Был построен новый производственный корпус, современная котельная, обеспечившая непрерывную работу фабрики, и склад площадью 10 тысяч квадратных метров, позволивший решить проблему хранения продукции.

На предприятии также были созданы комфортные условия для работников. Привалов сумел сплотить вокруг себя отличный коллектив. Благодаря всем этим преобразованиями объемы производства значительно увеличились.

Как стало известно во время проведения памятного мероприятия, в микрорайоне Фетровой фабрики в Воскресенске планируют создать в 2025 году музей валенка.

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