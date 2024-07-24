Стоимость коммунальных услуг в Подмосковье рассчитают по новым тарифам с июля
Размер коммунальных платежей будут рассчитывать по новым тарифам с июля этого года. Об этом рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области.
Как пояснили в ведомстве, в течение последних полутора лет рост тарифов на коммунальные услуги сдерживался, и стоимость услуг оставалась неизменной. Новые тарифы экономически обоснованы и утверждены с учетом затрат на производство и транспортировку ресурса, а также инвестиций в оборудование и развитие инфраструктуры.
Также с июля изменился размер взноса на капитальный ремонт - 18 рублей за квадратный метр площади помещения в многоквартирном доме. Основными причинами увеличения стали удорожание стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ.
Подробнее узнать о тарифах на услуги ЖКХ можно сайте комитета по ценам и тарифам Московской области.
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