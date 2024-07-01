Стобалльников по ЕГЭ и медалистов наградили в Орехово-Зуеве

Праздник начался с вальса, который исполнили выпускники. Также состоялось барабанное шоу. А в финале торжества вчерашние школьники запустили воздушные шары в ночное небо.

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Среди выпускников есть 13 стобалльников по ЕГЭ. Отличников и их родителей поздравили прямо на сцене. Отметили на празднике и медалистов: 114 золотых и 92 серебряных.

«Вы переступаете порог новой самостоятельной взрослой жизни. Какая она будет - зависит от каждого из вас. Главное - верить в себя и свои силы. Уверенно идти к своей цели, какой бы фантастической она вам ни казалась» - сказал глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.