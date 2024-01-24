Стипендии главы вручили школьникам в Серебряных Прудах

Читайте нас в:

Среди награжденных - отличники, победители региональных, всероссийских, международных олимпиад и конкурсов. Стипендиатами главы стали молодые художники, музыканты, единоборцы, будущие дизайнеры. Их отметили в трех номинациях: «Образование», «Культура» и «Спорт».

«Ежегодно мы отмечаем 60 наших детишек, которые добились больших успехов в спорте, в культуре и, конечно же, в образовании. По итогам совместного решения, которое принимают педагоги, воспитатели, тренерский состав, 60 ребят получают премию главы», - сказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Стипендии главы в городском округе Серебряные Пруды вручают уже более 30 лет. За эти годы выплаты за успехи получили свыше 1,5 тысячи школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».