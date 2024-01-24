24 января 2024, 08:37

Стипендии главы вручили школьникам в Серебряных Прудах

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Еще 60 школьников получили стипендии главы в Серебряных Прудах. Ребят отметили за успехи в учебе, спорте и творчестве.

Среди награжденных - отличники, победители региональных, всероссийских, международных олимпиад и конкурсов. Стипендиатами главы стали молодые художники, музыканты, единоборцы, будущие дизайнеры. Их отметили в трех номинациях: «Образование», «Культура» и «Спорт».

«Ежегодно мы отмечаем 60 наших детишек, которые добились больших успехов в спорте, в культуре и, конечно же, в образовании. По итогам совместного решения, которое принимают педагоги, воспитатели, тренерский состав, 60 ребят получают премию главы», - сказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Стипендии главы в городском округе Серебряные Пруды вручают уже более 30 лет. За эти годы выплаты за успехи получили свыше 1,5 тысячи школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Серебряные пруды
24 января 2024, 09:47
Главный ревматолог Подмосковья рассказала об опасном послековидном синдроме у детей
ники детства
Читайте нас в: Google Новости
Переболевшие коронавирусом дети могут страдать от постковидного синдрома, при котором поражаются внутренние органы: сердце, головной мозг, легкие и кишечник. Об опасности такого состояния рассказала главный ревматолог Подмосковья Юлия Котова.

При мультисистемном воспалительном синдроме иммунная система ребенка начинает атаковать сам организм, вырабатывая цитокины, рассказала Юлия Котова.

«В какой-то момент они начинают вести себя бесконтрольно, уничтожая все на своем пути. Сейчас в Московской области более 100 детей с МПВС и это немало. В группе риска дети 10-12 лет со склонностью к полноте», - сказала она.

Заранее определить, будет ли у ребенка такая реакция на болезнь, нельзя, а из-за того, что коронавирус может протекать бессимптомно, синдром легко спутать с другими патологиями - васкулитом и микротромбозом.

«Симптомы МПВС: лихорадка, повышение температуры до 40 градусов, которая ничем не сбивается, слабость, ломота в мышцах. Серьезный признак заболевания - красная сыпь и красные склеры глаз из-за обширного внутреннего воспаления. Многие дети жалуются на боли в животе. При всех этих симптомах, особенно если в доме есть коронавирус или был контакт с кем-то, кто им переболел, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью», - добавил ревматолог.

Избежать тяжелых последствий помогает вакцинация.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи Коронавирус в Московской области
24 января 2024, 09:36
Спортивную экстрим-зону обустроили в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде
Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Открытие экстрим-зоны в парке «Скитские пруды» города Сергиев Посад состоялось в прошлом году. Благоустройство провели благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В парке „Скитские пруды“ жители и гости Сергиева Посада любят отдыхать целыми семьями. После того, как тут появились скейт-парк и памп-трек, сюда потянется и молодежь, потому что занятия экстремальными видами спорта сейчас очень популярны», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Площадка состоит из скейт-парка площадью 350 квадратных метров и памп-трека площадью 750 «квадратов». Между ними расположилась общественная зона со скамьями. Здесь есть информационные стенды, урны, велопарковки. Для комфортного катания экстремалов вечером установили опоры освещения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Сергиев Посад Парки
24 января 2024, 09:29
Новая спортивная зона появилась в парке «Дубки» в Наро-Фоминске
Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Новую спортивную зону открыли в поселке Калининец под Наро-Фоминском. Она появилась в парке культуры и отдыха «Дубки».

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Общая площадь новой зоны составила шесть квадратных метров. Там установили безопасное покрытие, удобное для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол, а также для катания на коньках зимой.

«Теперь тут можно не просто гулять, но и комфортно заниматься спортом. Здесь построили универсальную спортивную площадку с местами для зрителей, проложили удобную дорожку, которую в зимнее время можно использовать как лыжню. Мы рассчитываем, что благодаря появлению в Подмосковье таких благоустроенных спортивных зон количество приверженцев здорового образа жизни будет расти», - рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Рядом с площадкой появились трибуны для зрителей, а также пункт проката с раздевалкой и туалетом. На территории обустроили дорожку, которая зимой будет работать как лыжная трасса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Отдых Благоустройство Парки
24 января 2024, 09:29
Экотропу и лыжную трассу обустроили в лесопарке в Лобне
Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Лобненский лесопарк благоустроили в 2023 году. Там обустроили экотропу, лыжную трассу, установили детскую и спортивную площадки и многое другое.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Общая площадь лесопарка составила 22 гектара.

На территории обустроили пешеходные дорожки общей протяженностью 3,4 километра, а также вело-лыжную трассу и эко-тропу. В лесопарке появились детская и спортивная площадки, места для тихого отдыха, пункты проката, кафе, а также системы освещения и видеонаблюдения.

«Лобненский лесопарк открылся после благоустройства в 2023 году. Здесь были смонтированы входные группы, установлен павильон проката и туалетный модуль, проложена дорожно-тропиночная сеть. Надеемся, жители оценят нашу работу и лесопарк станет любимым местом для прогулок и занятий спортом», - сказал глава министерства Михаил Хайкин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Лобня

Новости по теме