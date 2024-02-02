Стенд Подмосковья представил уникальные проекты региона в медицинской сфере на выставке «Россия»

Среди таких проектов «Я родился в Подмосковье», который реализуется в Наро-Фоминском перинатальном центре, и «Эффективный ФАП» в Егорьевской центральной районной больнице.

«Суть первого проекта в том, что мы не просто помогаем женщине в родах, а сопровождаем ее на всех этапах. Это и профилактика, и адаптация к партнерским родам, и дальнейшее наблюдение», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Он подчеркнул, что этот проект гармонично вписывается в Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным.

«Другой проект, который мы представляем на площадке выставки „Россия“ - „Эффективный ФАП“. Это новый функционал фельдшерского пункта, который не ограничивается только приемом самого фельдшера. Здесь также и телемедицина, и работа узких специалистов, и дневной стационар, и аптека, и первый этап диспансеризации. Все это необходимо для оказания полноценной медицинской помощи жителям села», - добавил Алексей Сапанюк.

В Подмосковье внедрена трехуровневая система родовспоможения, что позволяет обеспечить женщинам и младенцам своевременную и квалифицированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную. В регионе функционируют шесть современных перинатальных центров, которые были созданы при поддержке президента.

Одним из важных проектов, реализуемых в Подмосковье, является «Наша женская консультация». Теперь каждая будущая мама имеет доступ к услуге индивидуального сопровождения.

Кроме того, в регионе предусмотрены различные меры социальной поддержки для медицинских специалистов. Среди них программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Земский врач» и другие.

Сейчас в Подмосковье приводят к единому стандарту взрослые, детские, а также стоматологические поликлиники, делают доступной качественную медицинскую помощь для всех жителей. Об этом ранее рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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Гостям стенда Подмосковья показали, как проводится первый этап диспансеризации. Они смогли сделать электрокардиограмму, сдать кровь на холестерин, глюкозу и гемоглобин, померить внутриглазное давление. Кроме того, участники ознакомились с интерактивной картой областных фельдшерско-акушерских пунктов.

Наибольший интерес у гостей стенда Подмосковья вызвал мастер-класс «Роды глазами мужчин», где любой желающий мог почувствовать себя в роли роженицы. Мужчины смогли на себе ощутить, что такое схватки. Участниками стали даже представители сильного пола из Китая.