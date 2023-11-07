Стенд «Навигаторов детства» от подмосковных советников по воспитанию открылся на выставке «Россия»

Представители Подмосковья Оксана Матросова и Сергей Петров продемонстрировали Всероссийский проект «Навигаторы детства» перед высокопоставленными лицами, включая руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

Советники по воспитанию подробно объяснили гостям концепцию федерального проекта и описали, как они сотрудничают с учащимися образовательных учреждений.

Начиная с 1 сентября в 950 школах и 51 учебном заведении среднего профессионального образования в Подмосковье приступили к работе советники директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями.

Их деятельность направлена на активное участие детей во внеурочной деятельности, включая культурные мероприятия, участие в соревнованиях и вступление в молодежные организации. Эти специалисты устанавливают прямые контакты со школьниками и говорят с ними на понятном им языке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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