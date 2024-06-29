Стелу памяти в честь пропавших без вести жителей округа открыли в Мытищах

Более тысячи человек приняли участие в историческом экстремальном забеге «Зарайский бизон». Участники проверили свою силы и выносливость на сложных, но очень живописных дистанциях.

По словам организатора Дмитрия Аверьянова, забег проходит ежегодно и традиционно собирает профессиональных спортсменов и любителей со всего Подмосковья.

«Мы подготовили две трассы - в 7,5 и 11 километров. Одна дистанция предполагает в процессе преодоление препятствий, а во время прохождения второй можно сконцентрироваться исключительно на ритме и красивых пейзажах. Важно, что каждый сможет не только испытать себя, но и полюбоваться историческими зданиями и прекрасными пейзажами», - рассказал Аверьянов.

Гонг, приглашающий к старту забега, прозвучал в полдень. Участники преодолели дистанцию 7,5 километров с грязевыми рвами, реками, крутыми берегами и искусственными неровностями. Бежали командами и парами, а одиночки выбрали 11-километровую трассу.

В этом году впервые прошел семейный забег, в котором приняли участие родители с детьми, бабушки и дедушки.

«Экстремальный забег „Зарайский Бизон“ значительно вырос и объединяет любителей спорта со всей страны: он начинался как локальное событие, а сегодня на старт вышли более 1200 участников. По уровню организации, формату препятствий это мероприятие не уступает топовым стартам в мире экстремальных видов спорта», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

После забега наградили лучших бегунов. Победители получили медали и подарки, среди которых сертификаты на катание на лодках и байдарках, персональные фотосессии и другие призы от партнеров.

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