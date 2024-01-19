Стелу «Населенный пункт воинской доблести» установят в селе Середа в Шаховской до конца года

Земные воды являют присутствие благодати Божией в ночь на 19 января. Тем не менее многие верующие стремятся отметить праздник Крещения в местах особенных. Научный сотрудник музея «Новый Иерусалим» Лариса Черненилова рассказала, почему многие едут в Истру, чтобы окунуться в прорубь.

Крещение Господне считается одним из наиболее уважаемых и возлюбленных среди православных христиан. На протяжении многих веков Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь под Истрой являлся одним из мест притяжения в январские дни.

Известно, что патриарх Никон задумал создать образ Святой Земли вблизи Москвы и воссоздать основные святыни Палестины. Согласно замыслу патриарха, окрестности были переименованы. Например, река Истра на определенном участке была названа Иорданом - рекой, имеющей значимость для христиан.

«В дни Крещения происходит буквально паломничество к ее берегам. Даже когда на территории монастыря был музей и не было оборудованного места, люди туда шли. Эта память всегда сохранялась», - рассказала Лариса Черненилова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и МВД за высокий уровень безопасности в Крещение.

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Люди всегда с особым трепетом относились к Новому Иерусалиму, и на этом участке Истра не была просто рекой. Как известно, вода освящается в каждом храме. Однако здесь есть свой собственный подземный источник. Он появился еще во время строительства. Сегодня православные верующие с особым почтением набирают святую воду из этого источника.