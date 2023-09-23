Стелу «Населенный пункт воинской доблести» открыли в деревне Мокрое в Подмосковье
В деревне Мокрое в Можайске открыли стелу в честь присвоения ей почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». В церемонии поучаствовали представители Минообороны, общественных организаций, духовенства, ветераны, жители деревни и родственники шести солдат, останки которых захоронили на мемориале.
«Поиск, идентификация и перезахоронение участников ВОВ в Можайском округе Подмосковья осуществляется в тесном взаимодействии департамента Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества с поисковыми объединениями „Укрепрайон № 36“, „Приказ № 270“, „Дон“, „Рубеж“, „Кречет“, „Ратник“, „Раскат“», - уточнили организаторы мероприятия.
Активисты ежегодно ведут поиски останков погибших в ВОВ солдат. Система «Память народа» облегчила установление имен павших защитников.
На данный момент на мемориальном кладбище в Мокром перезахоронили более двух тысяч бойцов. Во время открытия стелы в память о погибших объявили минуту молчания.
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