Стелу «Населенный пункт воинской доблести» откроют в Ногинске 4 ноября

Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» присваивается городам и поселкам для сохранения памяти воинов, отличившихся в исторически важных сражениях. Ногинску звание присвоено в апреле 2021 года.

«В Подмосковье 34 населенных пункта носят это почетное звание. В 23 из них уже установлены стелы. В День народного единства такая стела появится и в Ногинске. Работу по сохранению исторической памяти мы продолжим», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Стела представляет собой гранитную колонну с геометрической капителью. Она устанавливается на подиуме. Наверху - фигуры из герба Московской области, под капителью - герб населенного пункта. Обязательно благоустройство прилегающей территории.

Открытие стелы в Ногинске состоится 4 ноября. Запланировано торжественное мероприятие с участием главы городского округа, местной администрации, почетных граждан и гостей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству.

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