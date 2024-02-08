Стекло и пластик стали основной частью собранного вторсырья на КПО «Восток» и «Нева» за неделю

В Министерстве ЖКХ Подмосковья сообщили, что на КПО «Восток» в Егорьевске лидерами выборки вторичного сырья стали пластиковые прозрачные бутылки для воды, а также смешанная пластиковая тара, картон, тетрапак, жесть, стекло, пленка и вторичный полипропилен.

На КПО «Нева» за неделю самым популярным вторсырьем оказалось белое, зеленое и коричневое стекло. Также, здесь собрали много пластика, пленки, картона и макулатуры.

В рамках национального проекта «Экология» комплексы по переработке отходов «Восток» и «Нева» работают на полную мощность. В штатном режиме здесь собирают отходы более чем по 40 компонентам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

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