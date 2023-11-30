Стажировку для руководителей в сфере образования провели в Лобне
Стажировка региональных и школьных управленческих команд прошла на базе школы № 4 в Лобне. Гостями мероприятия стали участники из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Участниками программы «Региональные и школьные управленческие практики в сфере эффективной организации воспитательной работы» стали 35 человек. Среди них заместитель директора департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Яна Весова, а также начальники управлений образования, директора школ, специалисты по воспитательной работе.
Педагоги из Лобни поделились с гостями своим опытом в организации воспитательной работы в школе № 4. После для них провели квест, экскурсию и чаепитие в новом школьном музее «Хлеб». Учителя также договорились о дальнейшем сотрудничестве.
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