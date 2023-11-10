10 ноября 2023, 17:37

Статус объекта культурного наследия присвоили памятнику Ленина в Балашихе

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Памятник Ленина в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе получил статус объекта культурного наследия. Монумент установили в городе в 1972 году.

Автор памятника - советский скульптор Мераб Мерабишвили. Другой памятник Ленину его авторства находится в подмосковном Зеленограде, а в Тбилиси он создал мемориалы Грибоедову и Багратиону.

В Балашихе памятник Ленину установлен в сквере между улиц Новая и Пролетарская в микрорайоне Железнодорожный. Мерабишвили изобразил его как человека, читающего на ходу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Памятники Балашиха
10 ноября 2023, 17:58
Победительницу всероссийского конкурса «Открывая страну» наградили в Подмосковье
Министерство образования МО
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Награду победительнице всероссийского конкурса «Открывая страну» вручили в Подмосковье. В номинации «История малой родины» лучшей стала Ольга Денисенко из Пензы.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, конкурс проводили впервые, его приурочили к Году педагога и наставника. Участники представили тематические видеоролики в восьми номинациях. Для вручения награды победителя одной из них пригласили в Подмосковье.

«Цель конкурса - повысить престиж профессии педагога, показать, что наши учителя творческие личности. „Открывая страну“ получил большой отклик у педагогической общественности, мы получили заявки из 87 регионов России, и более полумиллиона человек приняли участие в народном голосовании», - рассказала исполняющая обязанности ректора Государственного университета просвещения Ирина Кокоева.

По словам замглавы Минобразования Артема Охрхименко, конкурсантов оценивали профессиональное и народное жюри. Участие в народном голосовании приняли почти 350 тысяч человек. Конкурсанты показали, как используют методики, которые помогают заинтересовать обучающихся историей малой родины и воспитать гражданскую позицию. Методику преподавания победительницы будут использовать в учебном процессе в Подмосковье и других регионах.

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конкурсы
10 ноября 2023, 17:57
Стройнадзор Подмосковья будет развивать возможности искусственного интеллекта в работе
Главгосстройнадзор МО
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Министр Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян рассказал о перспективах применения искусственного интеллекта в строительном контроле. Сфера должна трансформироваться вместе с курсом на развитие нейросетей.

По мнению министра, идеальный вариант - когда инспектор полностью делегирует технические и рутинные задачи нейросетям, чтобы сосредоточиться на более сложных процессах.

Артур Гарибян также отметил, что искусственный интеллект - это ближайшее будущее, к которому нужно активно готовиться. Контрольно-надзорным органам следует уже сейчас внедрять такие технологии, чтобы освободить инспекторов от рутины и повысить эффективность работы. Это позволит сфокусироваться на решении по-настоящему важных задач, требующих человеческого интеллекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

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Искусственный интеллект Строительство
10 ноября 2023, 17:48
Подмосковные школьники сдали более 40 тысяч бутылок и банок в экопункты «РТ-Инвест»
Пресс-служба «РТ-Инвест»
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Компания «РТ-Инвест» и РЭО подвели итоги школьной акции «Экоперемена: сдавай тару за награду». За время ее проведения ученики и учителя собрали 40 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Акция стартовала 15 сентября и завершилась 1 ноября.

Участниками стали 215 школ Подмосковья. Больше всего тары сдали в экопунктах, установленных в школах № 29 в Химках и № 10 в Балашихе, а также в гимназии № 3 Королева.

«За все время работы проекта „РТ-Инвест“ с помощью роботизированных экопунктов было собрано более десять миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок», - пояснил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Среди школьников также объявили победителей. Ученица школы № 29 в Химках сдала 11 тысяч пластиковых бутылок и почти пять тысяч алюминиевых банок. Школьница заработала 100 тысяч баллов. Ученик школы № 10 в Балашихе сдал тысячу пластиковых бутылок и 3,2 тысячи алюминиевых банок, накопив 37 тысяч баллов. В тройку лидеров также вошел учащийся гимназии № 3 в Королеве. Он набрал десять тысяч баллов.

«РЭО поддерживает проекты, направленные на воспитание новой экологической модели поведения среди жителей нашей страны. Компании из сферы обращения с отходами также запускают акции для юных россиян. В Московской области на акции „Экоперемена: сдавай тару за награду“ школьники сдали рекордное количество тары», - подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Победители и призеры акции получат ценные подарки: смартфоны, умные часы, планшеты и подарочные сертификаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Экология
10 ноября 2023, 17:44
Научные детские площадки для будущих ученых разработали в Подмосковье
Компания «Лебер»
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Компания «Лебер» из Мытищ разработала и запустила серию научных игровых площадок для детей, предназначенных для изучения физики и ее явлений. Эти интерактивные обучающие модули работают на автономных генераторах электричества.

Первая научная площадка уже появилась в городе Салехард, Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Идея создания таких игровых площадок возникла в 2020 году. Компания «Лебер» сотрудничала с командой МГУ для разработки концепции, составления оптимальных комплектов оборудования, разработки вариантов компоновки, создания рендеров и моделей. В результате была разработана серия оборудования, которая позволяет детям познакомиться с фундаментальными принципами и явлениями физики через игру, исследовать свет, звук и электричество с помощью различных игровых элементов.

Родители также могут принять участие в игре. Для этого достаточно отсканировать QR-код, размещенный на каждом игровом элементе, чтобы получить необходимую информацию и помочь детям разобраться в различных физических явлениях.

Председатель совета директоров «Лебер» Артем Сорокин рассказал, что компания старается делать площадки безопасными, познавательными и интерактивными, чтобы ребенок не только развивался физически, но и узнавал новое.

«Так мы пришли к идее создания научных площадок. Они задумывались как музей под открытым небом, где все можно потрогать и протестировать», - рассказал Артем Сорокин.

Отметим, что производственные мощности компании позволяют ей ежегодно выпускать около 10 тысяч единиц оборудования, в том числе для научных площадок. «Лебер» работает на рынке с 2010 года, а производственный комплекс базируется в городе Мытищи. Его площадь превышает четыре тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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Дети

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