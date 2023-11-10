Статус объекта культурного наследия присвоили памятнику Ленина в Балашихе

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Автор памятника - советский скульптор Мераб Мерабишвили. Другой памятник Ленину его авторства находится в подмосковном Зеленограде, а в Тбилиси он создал мемориалы Грибоедову и Багратиону.

В Балашихе памятник Ленину установлен в сквере между улиц Новая и Пролетарская в микрорайоне Железнодорожный. Мерабишвили изобразил его как человека, читающего на ходу.

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