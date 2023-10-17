Стас Пьеха и группа «Браво» выступили на Дне города в Подольске

Читайте нас в:

Тематика праздника была патриотическая. Гости ледового дворца поучаствовали в мастер-классах по плетению маскировочных сетей, метанию ножей и прошли практический курс по сборке и разборке автомата. Свой стенд с боеприпасами, которые используют в специальной военной операции, представили члены группы начальной военной подготовки «Рокот».

После начался концерт. Один из самых трогательных номеров подготовили юные подольчанки, участницы шоу «Голос.Дети» Василиса Царская, Дарья Пунченко, Алиса Винникова и солисты Подольской филармонии Павел Быков и Николай Агафонов. Под их песню «Россия - это мы!» воспитанники образцового коллектива балетной студии «Синяя птица» исполнили творческий номер.

Несмотря на пасмурную погоду, праздник в Подольске выдался масштабным. Более пяти тысяч человек танцевали и подпевали любимым песням.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».