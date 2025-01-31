31 января 2025, 09:16

Старт «Лыжни России» перенесли из-за аномально теплой погоды в Подмосковье

Медиасток.рф
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Традиционный массовый старт «Лыжни России» в Подмосковье переносится в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области. Новую дату забега назначат позже.

Предполагалось, что 43-й всероссийский старт «Лыжня России» состоится 8 февраля на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Однако установившаяся в регионе теплая погода не позволяет обеспечить качественную подготовку трассы. Забег перенесут на новую дату, о которой сообщат позже.

Регистрация на «Лыжню России» открыта на портале «Госуслуги».

Для участия доступны 15 тысяч слотов. Выйти на старт могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Центр поддержки одаренных спортсменов начнет работать в Подмосковье. В нем будут сопровождать талантливых детей, помогать им с экипировкой и сборами, рассказал Андрей Воробьев.

Спортсмены Химки Погода
31 января 2025, 10:25
Еще один жилой дом достроили в ЖК «Люберцы»
Самолет
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Новый корпус достроили в жилом комплексе «Люберцы». Туда переедут 176 семей, рассказали в Минжилполитики Подмосковья. Им уже начали вручать ключи.

В 17-этажном доме обустроили квартиры разной площади: от компактных студий до просторных трехкомнатных вариантов. В каждой из них сделали ремонт в нейтральных тонах и установили сантехнику. В соседних домах откроются магазины, бытовые сервисы и многое другое.

Входные группы в здании создали с учетом безбарьерной среды. Для жителей организовали места для хранения колясок.

«Новый корпус образует единый приватный двор еще с тремя новыми жилыми домами. Здесь создали благоустроенную территорию: детские площадки, места для отдыха, прогулочные аллеи и уличные тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе. Пространство зонируют с помощью озеленения - посадки деревьев кустарников и обустройства газона», - добавили в министерстве.

Жилой комплекс находится в 7,5 километра от МКАД, а ближайшая станция метро «Некрасовка» расположена в шаговой доступности. Рядом находятся Люберецкие карьеры и Салтыковский лесопарк. На территории квартала открыли шесть детских садов, две школы, поликлинику и станцию скорой помощи.

Люберцы Строительство
31 января 2025, 10:22
НИКИ детства стал участником федерального проекта по реабилитации инвалидов
Минздрав МО
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Пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в возрасте от четырех до 17 лет стартовал в Подмосковье. Научно-исследовательский институт детства стал одним из участников федеральной программы.

«Цель проекта - улучшить качество реабилитации детей, которым в 2025 году впервые установили инвалидность. Помочь им адаптироваться в обществе, наладить общение со сверстниками и преодолеть ограничения, мешающие нормальной жизни», - говорит директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В институте работают специалисты с большим опытом. Здесь умеют работать с детьми, страдающими от различных заболеваний нервной системы, проблем с опорно-двигательным аппаратом и других недугов. Это реабилитологи, психологи, логопеды, дефектологи, социальные педагоги, инструкторы ЛФК и другие врачи.

По федеральному проекту, семьи получают электронный сертификат, который дает им возможность самостоятельно выбрать реабилитационный центр для ребенка. Сертификат позволяет оплатить все необходимые мероприятия, питание и проживание пациента. Затраты на реабилитацию компенсируются Фондом пенсионного и социального страхования России.

Задать вопрос о предоставлении услуг по реабилитации и абилитации в НИКИ детства можно через горячую линию главного врача по телефону 7(991)708-36-86.

Дети Здравоохранение Медицина Инвалиды
31 января 2025, 10:17
Около 20 километров сетей водоснабжения отремонтируют в Шатуре в 2025 году
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Администрация муниципального округа Шатура провела выездной прием жителей в модельной библиотеке. Заместитель главы Сергей Пигуль уточнил, что в 2025 году отремонтируют 19940 метров сетей холодного водоснабжения.

Сергей Пигуль добавил, что в Шатуре также капитально отремонтируют два многоквартирных дома.

«В многоквартирном доме № 53 на проспекте Ильича будет выполнен ремонт фасада. Здесь запланировано применение системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем. В доме № 28 по улице Энергетиков рабочие проведут замену балконных плит и отремонтируют внутридомовые инженерные системы и фасад», - сообщил замглавы.

Во время выездного приема на вопросы жителей также ответили начальники отделов администрации, представители здравоохранения и социальной сферы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.

Шатура
31 января 2025, 10:08
Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 31 января
Медиасток.рф
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В последнее утро января загруженность дорог Московской области составила три балла. В Минтрансе Подмосковья рассказали, где образовались заторы.

В пробках придется постоять на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Дмитровском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ежегодно в Подмосковье реализуют большую программу ремонта дорог. Их делают более комфортными для водителей и безопасными для всех участников движения. Уделить особое внимание состоянию сети и освещению в этом году поручил губернатор Андрей Воробьев.

Пробки Дороги

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