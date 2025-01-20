Старост населенных пунктов в Чехове наградили за новогоднее оформление территорий

Благодарственные письма получили староста деревни Чудиново Алексей Трифонов, староста деревни Легчищево Вячеслав Спирин, активный житель деревни Сенино Татьяна Колупаева, староста деревни Кармашовка Лариса Сорокина, староста деревни Сидориха Любовь Ковальчук и председатель территориального общественного самоуправления деревни Антропово Вера Юрьева.

«Со многими старостами мы лично знакомы уже давно. Вижу, как за эти годы их активность возросла. Роль старосты выходит на первое место», - отметил Михаил Собакин.

Старосты муниципального округа Чехов сотрудничают друг с другом через Ассоциацию старост Московской области и часто устраивают большие праздники на несколько деревень.