Глава региона отметил, что сейчас коммунальные службы ведут очистку придомовых территорий. Работы идут по утвержденной схеме: уборка важных центральных тротуаров и выходов из подъездов.

«После такого снегопада, порядка 20 сантиметров выпало, требуется и серьезная мобилизация и, конечно, время», - указал Воробьев.

Половина специального транспорта работает в круглосуточном режиме. Проблемы возникают с дворами, где припаркованы машины жильцов. Но при содействии управляющих компаний автовладельцы всегда идут навстречу.

«С трудом чистим, испытываем сложности, но стареемся всегда найти решение вместе с управляющей компанией и жителями», - добавил губернатор.

Ежедневно по дорогам Московской области перемещаются более двух миллионов человек, поэтому на руководстве региона лежит ответственность, чтобы никаких проблем не было. Каждое обращение, жалоба или комментарий поступает в информационный центр Подмосковья. Такая обратная связь с жителями позволяет оперативно принимать решения по самым разным вопросам на всех уровнях и в самые сжатые сроки.

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