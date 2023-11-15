Станислав Литвинов из Коломны стал советником министра образования Подмосковья
Инструктор по физической культуре детского сада № 14 «Дельфинята» в Коломне и обладатель звания «Воспитатель года Подмосковья» этого года Станислав Литвинов стал советником министра образования Московской области. Ему вручили соответствующее удостоверение.
Еще четыре советника лично встретились с Ильей Бронштейном. Они получили отличительные знаки и поговорили о рекомендациях в сфере образования.
«Хотелось бы начать раннюю работу с родителями, которые еще не привели детей в детский сад, но которые уже встали на очередь. Проводить с ними работу в виде собраний, мастер-классов, рекомендаций, для того, чтобы родители развивали детей в раннем детстве, дабы избежать многих ошибок и в физическом развитии, и в других областях развития детей», - заявил педагог.
Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о кадровых перестановках в правительстве. Новым руководителем Главного управления региональной безопасности Подмосковья в ранге министра стал Кирилл Карасев, а Владислав Мурашов занял должность заместителя председателя правительства Московской области, министра сельского хозяйства и продовольствия.
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