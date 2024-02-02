Станислав Каторов стал главой Ленинского округа

Региональный штаб по модернизации теплоснабжающего хозяйства на территории городского округа Королев провел вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин. В ходе заседания участники обсудили вопросы реконструкции объектов в 2024 году.

Евгений Хромушин рассказал, что заседания штаба проводятся ежедневно. На них решаются насущные проблемы в сфере теплоснабжения. Функционируют четыре рабочие группы - северная, западная, южная и восточная, которые осуществляют проверку фактов и решений, принятых в ходе совещаний штаба.

«Сейчас мы формируем краткосрочный план мероприятий в теплоэнергетике, который необходимо реализовать фактически за это лето, до начала отопительного сезона 2024 года и трехлетний план мероприятий, в который войдут мероприятия, которые невозможно реализовать в течение года», - указал Хромушин.

Евгений Хромушин также попросил главу Королева взять под личный контроль выполнение этих решений с целью оперативного формирования государственной программы теплоснабжения округа.

Глава Королева Игорь Трифонов представил отчет о состоянии системы теплоснабжения в муниципалитете и необходимых мероприятиях, направленных на повышение качества предоставляемых услуг. Он указал, что на территории округа функционируют 28 котельных, 46 центральных тепловых пунктов, более 280 километров тепловых сетей.

Согласно данным Минэнерго Подмосковья, в 2023 году с привлечением заемных средств Фонда развития территорий была выполнена значительная работа по модернизации тепловых сетей и котельной «Новые Подлипки», одного из важных объектов теплоснабжения Королева. Он обеспечивает теплом и горячей водой 160 жилых домов, 10 школ, шесть детских садов и более 45 тысяч жителей. В прошлом году также выполнили модернизацию тепловой сети протяженностью четыре тысячи метров от котельной «Самаровка». В этом году работы по улучшению указанных объектов продолжатся.

«Опыт показал, что котельные, не находящиеся в муниципальной собственности, требуют пристального контроля. Кому бы ни принадлежал объект, мы должны обеспечить жителей качественным ресурсом: теплом и горячей водой, не допуская нештатных ситуаций. Деятельность таких котельных и их подготовка к зиме должна быть на контроле главы округа лично. В случае необходимости, региональный штаб окажет администрации округа всестороннее содействие», - подытожил Хромушин.

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