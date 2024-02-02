02 февраля 2024, 15:12

Станислав Каторов стал главой Ленинского округа

Главное управление территориальной политики Московской области
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Главой Ленинского городского округа избран Станислав Каторов. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

В пятницу, 2 февраля, в Ленинском городском округе состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования избрали Станислава Каторова. До этого он возглавлял Реутов.

Ранее главой городского округа Реутов стал Филипп Науменко. Торжественная инаугурация состоялась в администрации города 1 февраля.

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Ленинский округ
02 февраля 2024, 15:58
Еще 65 систем пожаротушения отремонтировали в домах Подмосковья в январе
ГУСТ МО
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Жители Подмосковья оставили 65 заявок на ремонт общедомовой системы пожаротушения в январе. Управляющие компании отработали жалобы под контролем ГУСТ.

О ремонте оборудования просили жители Лобни, Люберец, Красногорска, Балашихи, Королева, Воскресенска и других округов. По сравнению с январем 2022 года, количество жалоб по этому вопросу снизилось на 40%.

ГУСТ Московской области напомнил, что состояние общего имущества дома - это основа для соблюдения требований пожарной безопасности. Захламленные коридоры, неисправные переходные двери, недоступные лестницы, импровизированные хранилища различных материалов - все это создает потенциальную угрозу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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ЖКХ
02 февраля 2024, 15:47
Вице-губернатор Евгений Хромушин поставил задачи по модернизации теплосетей в Королеве
Министерство энергетики Московской области
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Региональный штаб по модернизации теплоснабжающего хозяйства на территории городского округа Королев провел вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин. В ходе заседания участники обсудили вопросы реконструкции объектов в 2024 году.

Евгений Хромушин рассказал, что заседания штаба проводятся ежедневно. На них решаются насущные проблемы в сфере теплоснабжения. Функционируют четыре рабочие группы - северная, западная, южная и восточная, которые осуществляют проверку фактов и решений, принятых в ходе совещаний штаба.

«Сейчас мы формируем краткосрочный план мероприятий в теплоэнергетике, который необходимо реализовать фактически за это лето, до начала отопительного сезона 2024 года и трехлетний план мероприятий, в который войдут мероприятия, которые невозможно реализовать в течение года», - указал Хромушин.

Евгений Хромушин также попросил главу Королева взять под личный контроль выполнение этих решений с целью оперативного формирования государственной программы теплоснабжения округа.

Глава Королева Игорь Трифонов представил отчет о состоянии системы теплоснабжения в муниципалитете и необходимых мероприятиях, направленных на повышение качества предоставляемых услуг. Он указал, что на территории округа функционируют 28 котельных, 46 центральных тепловых пунктов, более 280 километров тепловых сетей.

Согласно данным Минэнерго Подмосковья, в 2023 году с привлечением заемных средств Фонда развития территорий была выполнена значительная работа по модернизации тепловых сетей и котельной «Новые Подлипки», одного из важных объектов теплоснабжения Королева. Он обеспечивает теплом и горячей водой 160 жилых домов, 10 школ, шесть детских садов и более 45 тысяч жителей. В прошлом году также выполнили модернизацию тепловой сети протяженностью четыре тысячи метров от котельной «Самаровка». В этом году работы по улучшению указанных объектов продолжатся.

«Опыт показал, что котельные, не находящиеся в муниципальной собственности, требуют пристального контроля. Кому бы ни принадлежал объект, мы должны обеспечить жителей качественным ресурсом: теплом и горячей водой, не допуская нештатных ситуаций. Деятельность таких котельных и их подготовка к зиме должна быть на контроле главы округа лично. В случае необходимости, региональный штаб окажет администрации округа всестороннее содействие», - подытожил Хромушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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ЖКХ Королев
02 февраля 2024, 15:37
Жителям Котельников разъяснят порядок проведения выборов президента с 17 февраля по 7 марта
Unsplash
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Проведение тренингов для информаторов, которые будут рассказывать гражданам о выборах президента, продолжается в Московской области. Обходы будут проводиться в вечернее время суток, чтобы застать людей дома, а также по выходным. С 17 февраля по 7 марта соответствующие мероприятия пройдут в Котельниках.

С 17 февраля по 7 марта жителям городского округа Котельники предстоит встречать гостей. Члены участковых избирательных комиссий будут совершать поквартирный и подомовой обход избирателей, чтобы разъяснить порядок проведения выборов президента России.

Важно, что сотрудники УИК будут не агитировать, а именно информировать граждан о предстоящем событии. Отличить их от разносчиков рекламы и тем более мошенников будет довольно просто.

«Наши информаторы, наши члены избирательных комиссий, в обязательном порядке будут иметь при себе бэйдж установленного образца, будут при себе решение участковой избирательной комиссии о назначении и выполнении функции по информированию. Такое решение на руках будет. Будет атрибутика, будут куртки», - рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Котельников Марина Лялина.

При возникновении малейшего сомнения, любой житель Подмосковья сможет позвонить в участковую комиссию и подтвердить личность информатора. Для этой работы создано специальное мобильное приложение «ИНформ УИК», в котором размещена необходимая информация.

Попадать в жилые дома информаторы будут с помощью представителей управляющих компаний, ТСЖ, и старших по дому. Кроме того, на период кампании будет усилен режим работы сотрудников полиции.

«Планируем обходы по будням с 17:00 до 20:00. Чтобы не беспокоить жителей в позднее время. И в выходные не ранее 10 часов. Такая рекомендация дана», - добавила Марина Лялина.

Членам участковых избирательных комиссий рекомендовано быть предельно вежливыми с гражданами, ни на чем не настаивать и получать данные без требования документов.

«Это уже не первый раз. Мы уже ходили, когда были выборы губернатора Московской области и общались с жителями. Приложение достаточно удобное. И генерируя между собой, мы видим - какие дома кто прошел, чтобы не ходить по второму кругу», - поделилась член избирательной комиссии Людмила Ларина.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил представителей Общественной палаты Подмосковья за работу на выборах в 2023 году.

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Котельники Выборы
02 февраля 2024, 15:33
Более 12 тысяч кормушек для птиц развесили в Подмосковье благодаря акции Минэкологии
Фото Минэкологии
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Почти 12,8 тысячи жителей Подмосковья приняли участие в акции Минэкологии «Покорми птиц». Благодаря этому в разных городах появились тысячи кормушек, которые помогут пернатым пережить холода.

«К нашей ежегодной акция „Покорми птиц“ подключаются новые муниципалитеты. Самыми активными сейчас являются восемь городских округов: Люберцы, Чехов, Власиха, Долгопрудный, Егорьевск, Протвино, Реутов и Воскресенский», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В Люберцах развесили уже 1344 кормушки. На втором месте держится Воскресенск (906 кормушек), а на третьем - городской округ Протвино (473 кормушки).

Кормушка для птиц должна быть удобной, с бортиками и крышей. В качестве корма лучше всего подойдут нежареные и несоленые семечки подсолнечника, просо, кусочки свежих или сушеных фруктов, а также несоленое свиное сало и крошки белого хлеба.

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Природа Птицы Экология

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