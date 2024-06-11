Станцию водоподготовки построят в деревне Рекино-Кресты до конца года

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На данный момент строительная готовность объекта достигла 59%. Рабочие монтируют инженерные сети и благоустраивают территорию. Согласно проекту, на объекте установят станцию очистки с тонкослойным модулем, а также проведут внутриплощадочные и внеплощадочные наружные сети.

Напомним, ВЗУ № 4 обеспечивает водой микрорайоны Рекинцо и Рекинцо-2, Гражданскую, Дзержинского, Баранова, Лесную и другие улицы. Ввод новой станции водоподготовки обеспечит чистой водой около 17 тысяч человек. Завершить строительство объекта планируют до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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