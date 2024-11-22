22 ноября 2024, 16:21

Станцию скорой помощи построят в Ленинском округе в 2027 году

ООО «СТРУКТУРА»
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Мособлархитектура одобрила архитектурно-художественные решения для новой станции скорой помощи, рассчитанной на пять выездных бригад. Она планируется к строительству в Ленинском городском округе, южнее деревни Сапроново.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко отметил, что новый объект здравоохранения будет обеспечивать экстренную медицинскую помощь населению и транспортировку пациентов на санитарном транспорте. Проект предполагает общую площадь здания более 870 квадратных метров, после его ввода в эксплуатацию появится около 23 новых рабочих мест.

Завершение строительства намечено на 2027 год. Здание будет переменной этажности - от одного до двух этажей, с прямоугольной планировкой. Объемно-пространственное решение включает основной блок и каркасный навес для размещения автомобилей неотложной помощи.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина добавила, что лаконичный дизайн станции дополнен интересными элементами. Главный фасад выделяется декоративными ламелями с текстурой натурального дерева, создающими схематичное изображение сердечного ритма. Похожий узор повторяется и на пятом фасаде, но уже в ярко-красном цвете. Колористическая палитра включает спокойные естественные оттенки - антрацитовый, белый и бежевый, в то время как бирюзовый выделяет главную входную группу и наружные откосы окон.

На первом этаже планируется разместить кабинет амбулаторного приема, помещения для хранения и комплектации медикаментов, комнаты для хранения лечебных газов, а также зоны отдыха для персонала, гардеробные и душевые. Второй этаж будет отведен под административные кабинеты, комнату для приема пищи, учебно-методический кабинет, совмещенный с конференц-залом, а также технические и бытовые помещения.

В рамках благоустройства прилегающей территории запланированы работы по озеленению, организации автомобильной и велопарковки, а также установке малых архитектурных форм.

Здравоохранение Скорая помощь Строительство Ленинский округ
22 ноября 2024, 16:54
Новый вид закваски для детского творога разработали в Подмосковье
Фото: пресс-службы ГК «СОЮЗСНАБ»
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Специалисты научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики группы «Союзснаб» из Красногорска представили уникальную закваску для детского творога, предназначенную для детей до трех лет. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Продукт создали на основе специально отобранных штаммов лактококков из природных источников. Особенность закваски - в ее способности производить творог без кислинки, что важно для детского питания. В составе продукта преобладает легко усваиваемый детьми L-изомер молочной кислоты, а отсутствие протеолитической активности помогает сохранить вкус в процессе хранения.

В ведомстве отметили, что эта разработка открывает новые возможности для создания полезного и вкусного детского творога.

Сельское хозяйство
22 ноября 2024, 16:54
Площадку для сбора 25 видов отходов открыли в Раменском
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Современную площадку для сбора отходов построили в Раменском. Там будут принимать более 25 фракций вторсырья, за которые можно будет получить плату.

Благодаря площадкам «Мегабак» в Подмосковье увеличился объем переработки и уменьшились захоронения мусора.

В открытии новой точки в Раменском приняли участие специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, глава округа и представители администрации.

По словам главы министерства Владислава Мурашова, в Раменском открыли площадку, которая задает новые стандарты утилизации вторсырья. Площадь пункта приема составила около 500 квадратных метров, там будут собирать более 25 фракций.

«Здесь также предусмотрена сдача материалов за плату, а установленные прессы, которые используются для спрессовки вторсырья, помогут оптимизировать логистику переработки, снизить затраты на транспортировку и сделать процесс более эффективным» - сказал министр.

На площадке будут принимать макулатуру, металл, текстиль, старую мебель и технику и многое другое.

Переработка Раменское Экология Мусор
22 ноября 2024, 16:45
Глава Павловского Посада осмотрел территории округа по просьбам жителей
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Глава Павло-Посадкого округа Денис Семенов провел очередной объезд территории, чтобы обсудить вопросы благоустройства с жителями. В этом месяце особое внимание уделили подготовке города к зиме и текущим работам.

Во время объезда проверили технику для зимнего обслуживания. Это новые тракторы, экскаваторы и другие машины. Также ожидаются дополнительные поставки оборудования для работы зимой.

Семенов поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за помощь в подготовке округа. В Субботино осмотрели разворотную площадку для общественного транспорта, где нужно добавить щебень, чтобы автобусы не застревали в грязи. Работы планируют завершить до конца недели.

Также продолжается снос здания «Павловский Пассаж», работы идут с опережением графика. На месте работает пять единиц техники, и завершение работ намечено на декабрь.

В ходе объезда также проверили жалобы жителей, например, на улице Пушкинская, 28, где на придомовой территории долгое время не заделана траншея после прокладки кабелей, а также на улице Белинского, 3, где не завершены работы по ремонту трубопровода. Семенов поручил ускорить восстановление благоустройства.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Павловский посад
22 ноября 2024, 16:26
Электрощитки починили более чем в 50 жилых домах в Подмосковье в октябре
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Электрощитки отремонтировали более чем в 50 жилых домах Подмосковья в октябре. Жителям напомнили, куда сообщить о поломке, чтобы работы провели в кратчайшие сроки.

Управляющие компании Подмосковья несут ответственность за состояние электрических щитов в подъездах жилых домов. Они должны быть оснащены автоматическими выключателями, предохранителями, устройствами распределения, а также защитой и счетчиками. Они также должны запираться, чтобы не допустить доступа посторонних.

Если дверцы открыты и не закрываются, то коммунальные службы должны оперативно провести ремонт. В октябре такие работы провели в 50 домах.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнили, что сообщить о поломках можно в управляющую компанию или на интернет-портал ЕДС.

Благоустройство Ремонтные работы

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