Станцию скорой помощи построят в Ленинском округе в 2027 году

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко отметил, что новый объект здравоохранения будет обеспечивать экстренную медицинскую помощь населению и транспортировку пациентов на санитарном транспорте. Проект предполагает общую площадь здания более 870 квадратных метров, после его ввода в эксплуатацию появится около 23 новых рабочих мест.

Завершение строительства намечено на 2027 год. Здание будет переменной этажности - от одного до двух этажей, с прямоугольной планировкой. Объемно-пространственное решение включает основной блок и каркасный навес для размещения автомобилей неотложной помощи.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина добавила, что лаконичный дизайн станции дополнен интересными элементами. Главный фасад выделяется декоративными ламелями с текстурой натурального дерева, создающими схематичное изображение сердечного ритма. Похожий узор повторяется и на пятом фасаде, но уже в ярко-красном цвете. Колористическая палитра включает спокойные естественные оттенки - антрацитовый, белый и бежевый, в то время как бирюзовый выделяет главную входную группу и наружные откосы окон.

На первом этаже планируется разместить кабинет амбулаторного приема, помещения для хранения и комплектации медикаментов, комнаты для хранения лечебных газов, а также зоны отдыха для персонала, гардеробные и душевые. Второй этаж будет отведен под административные кабинеты, комнату для приема пищи, учебно-методический кабинет, совмещенный с конференц-залом, а также технические и бытовые помещения.

В рамках благоустройства прилегающей территории запланированы работы по озеленению, организации автомобильной и велопарковки, а также установке малых архитектурных форм.