Станцию обезжелезивания воды достроят в Лопатинском микрорайоне в Воскресенске к концу марта

Первый заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов вместе с главой Воскресенска и представителями профильных служб побывал на водозаборном узле «Лопатинский». Сейчас там ведется установка новой станции обезжелезивания.

«Мы видим, что оборудование все приехало, в земле подготовлены сваи для их установки, работы на завершающем этапе. Надеюсь, что в течение 14 дней мы смонтируем оборудование и перейдем в режим пусконаладочных работ», - отметил Сергей Черепанов.

Проектная мощность новой станции составит 240 кубометров воды в час. Ее запуск позволит обеспечить качественной водой более 15 тысяч жителей Лопатинского микрорайона.

«Четыре станции обезжелезивания в Воскресенске запускаются. Две уже готовы, еще две строятся. У нас жители будут обеспечены качественной питьевой водой. Это дорогого стоит!» - сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Напомним, что в 2023 году в Лопатинском микрорайоне началась масштабная модернизация тепловых сетей. Вскоре там подключат новую блочно-модульную котельную.

«Надеемся, что в этом году введем в эксплуатацию новую котельную. Мы должны обеспечить ее устойчивую работу по замкнутому циклу, поэтому нам требуется чистая вода», - добавил заместитель главы городского округа Воскресенск Александр Черняев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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