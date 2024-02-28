28 февраля 2024, 10:14

Станцию обезжелезивания воды достроят в Лопатинском микрорайоне в Воскресенске к концу марта

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Новую станцию обезжелезивания строят в Лопатинском микрорайоне в Воскресенске. Основную часть работ завершат через две недели, а после приступят к пусконаладке оборудования.

Первый заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов вместе с главой Воскресенска и представителями профильных служб побывал на водозаборном узле «Лопатинский». Сейчас там ведется установка новой станции обезжелезивания.

«Мы видим, что оборудование все приехало, в земле подготовлены сваи для их установки, работы на завершающем этапе. Надеюсь, что в течение 14 дней мы смонтируем оборудование и перейдем в режим пусконаладочных работ», - отметил Сергей Черепанов.

Проектная мощность новой станции составит 240 кубометров воды в час. Ее запуск позволит обеспечить качественной водой более 15 тысяч жителей Лопатинского микрорайона.

«Четыре станции обезжелезивания в Воскресенске запускаются. Две уже готовы, еще две строятся. У нас жители будут обеспечены качественной питьевой водой. Это дорогого стоит!» - сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Напомним, что в 2023 году в Лопатинском микрорайоне началась масштабная модернизация тепловых сетей. Вскоре там подключат новую блочно-модульную котельную.

«Надеемся, что в этом году введем в эксплуатацию новую котельную. Мы должны обеспечить ее устойчивую работу по замкнутому циклу, поэтому нам требуется чистая вода», - добавил заместитель главы городского округа Воскресенск Александр Черняев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Воскресенск
28 февраля 2024, 11:36
Почти 110 тысяч жителей Подмосковья обратились к Telegram-боту по медпомощи со дня его запуска
Пресс-служба Министерства здравоохранения МО
Читайте нас в: Google Новости
Жители Подмосковья могут записаться к врачу, на диспансеризацию или вызвать специалиста на дом при помощи Telegram-бота Денис. Он также собирает жалобы пациентов на здоровье и просит оценить качество визита. Им уже воспользовались почти 110 тысяч раз.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, с конца прошлого года бот проводит опрос пациентов перед записью к врачу, чтобы удобнее и быстрее собрать анамнез.

«С конца прошлого года чат-бот проводит опрос пациентов по жалобам на самочувствие перед записью к медицинскому специалисту. При этом весь анамнез попадает в электронную медицинскую карту, и на приеме врач видит симптомы, а значит, сможет быстрее заполнить историю болезни и больше времени уделить пациенту. Сервисом воспользовались коло 40 тысяч пациентов», - сказала она.

Самыми популярными разделами бота стали запись на прием к специалисту и вызов врача на дом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи
28 февраля 2024, 11:26
Набор учеников в новую школу в микрорайоне Катюшки стартовал в Лобне
Читайте нас в: Google Новости
Новая школа на 2200 мест строится в микрорайоне Катюшки в Лобне. Это будет одно из крупнейших образовательных учреждений Подмосковья. Открытие запланировано на 1 сентября, но уже сейчас начался набор учеников.

Заместитель главы городского округа Лобня по вопросам образования Ирина Салыгина рассказала, что началась предварительная запись на 2024-2025 учебный год.

В новой школе обустроят блоки начальной, основной и старшей школ. Там будет два спортивных и актовый залы, лаборатории и мастерские, библиотека с IT-зоной, кабинеты логопеда, медсестры и психолога. Сейчас рабочие приступили к устройству фасадов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заместитель главы городского округа Лобня по вопросам образования Ирина Салыгина рассказала, что началась предварительная запись на 2024-2025 учебный год.

В новой школе обустроят блоки начальной, основной и старшей школ. Там будет два спортивных и актовый залы, лаборатории и мастерские, библиотека с IT-зоной, кабинеты логопеда, медсестры и психолога. Сейчас рабочие приступили к устройству фасадов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня Школьники
28 февраля 2024, 11:25
Прием заявок на участие в региональном этапе конкурса «Семья года» начался в Подмосковье
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Жителей Подмосковья приглашают на региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». Подать заявку на участие в конкурсе можно с 4 марта по 14 апреля. Конкурс направлен на повышение престижа семейных ценностей, ответственного родительства и традиций воспитания детей.

«Всероссийский конкурс „Семья года“ уже стал доброй традицией. Ежегодно активное участие в конкурсе принимают порядка 100 наших семей, занимая призовые места», - прокомментировала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В этом году поучаствовать можно в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья - хранитель традиций». Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья
28 февраля 2024, 11:13
Администрация Лобни взяла под контроль устранение протечек кровель в жилых домах
Читайте нас в: Google Новости
Управляющие компании в Лобне помогут горожанам в устранении протечек в квартирах после таяния снега на крышах домов. Составление актов и выплаты жителям находятся на контроле администрации.

Сейчас ведется расчистка крыши дома № 1 на улице Маяковского. Подрядчик начал локальный ремонт кровли над вторым и четвертым подъездами.

По просьбе жителей дома № 7 на улице Чкалова специалисты также почистили мягкую кровлю и сбили наледь. Представители администрации также оценили объем работ по устранению течи на крыше дома № 6 на улице Чайковского.

«Управляющие компании должны понять, что дешевле вовремя чинить и чистить крыши, чем возмещать ремонт квартир», - отметила Анна Владимировна.

Обращения по протечкам крыш можно по-прежнему оставлять в Telegram-канале Анны Кротовой. Заместители главы округа еженедельно проводят обходы территорий, закрепленных за ними.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Глава городского округа Лобня Анна Кротова лично проконтролировала исполнение заявки жителей дома № 10 на улице Туголукова.

«Познакомилась с Максимом и Екатериной. В этом районе много старых зданий, но конкретно в этом доме не так давно был сделан капремонт, в том числе кровли. Вместе с представителями управляющей компании осмотрели протечку на стене. Проблему должна решить прочистка водостока, а когда потеплеет, управляющая компании перенесет трубу, чтобы в дальнейшем ситуация не повторялась», - рассказала глава Лобни.

ЖКХ Лобня

Новости по теме