Станцию МЦД в Лобне отремонтируют в 2025 году

Здание военного комиссариата отремонтируют в Дмитрове

В Дмитрове продолжается ремонт военного комиссариата. Объект посетил глава городского округа Илья Поночевный.

ДЗдание построили в1986 году и ни разу не ремонтировали. В 2021 году военный комиссар Дмитрова, Дубны и Талдома Михаил Фотин обратился с соответствующей просьбой к Поночевному. В итоге ремонт начался, его проведут за счет местного бюджета.

На данный момент специалисты привели в порядок входную группу, они завершают ремонт помещений на первом этаже.

«Здесь необходимо создать такие условия, чтобы его сотрудникам и посетителям было комфортно и удобно», - заявил Илья Поночевный.

На входе установили пандус для маломобильных граждан. Вместо старой дежурной части здесь разместили комнату дежурного. Также в здании появились комнаты для работы с документами, отдыха и другие.

«Ремонт будем делать и дальше, но постепенно, так как нельзя нарушать работу военкомата. Например, ремонт третьего этажа, где находится отделение призыва на военную службу и медицинская комиссия, возможен только в конце лета, когда весенний призыв завершился, а осенний еще не начинается», - пояснил глава муниципалитета.

Фотин доложил, что план по призыву в армию выполняется, отправки призывников идут согласно графику Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».