Станцию МЦД в Лобне отремонтируют в 2025 году
Реконструкцию станции МЦД в Лобне включили в программу развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. Проектно-изыскательные работы уже выполнили. Завершить реконструкцию планируют до конца 2025 года.
На станции появятся новые пассажирские платформы, конкорс с лифтами и эскалатором для маломобильных групп населения, а также переустроенные железнодорожные пути. На реализацию проекта направят 12 миллиардов рублей.
Также в Лобне запланировали строительство перехода через ж/д пути в районе улицы Кольцевой. Работы планируют завершить в 2024 году.
Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».