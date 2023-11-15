15 ноября 2023, 16:24

Станцию МЦД в Лобне отремонтируют в 2025 году

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Реконструкцию станции МЦД в Лобне включили в программу развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. Проектно-изыскательные работы уже выполнили. Завершить реконструкцию планируют до конца 2025 года.

На станции появятся новые пассажирские платформы, конкорс с лифтами и эскалатором для маломобильных групп населения, а также переустроенные железнодорожные пути. На реализацию проекта направят 12 миллиардов рублей.

Также в Лобне запланировали строительство перехода через ж/д пути в районе улицы Кольцевой. Работы планируют завершить в 2024 году.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня МЦД
15 ноября 2023, 16:44
Утечек газа в квартире в Королеве, где отравились двое детей, не нашли
Unsplash
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Газовое оборудование в квартире в Королеве, откуда госпитализировали двух мальчиков с признаками отравления, оказалось исправным. Об этом «360» сообщили в Минэнерго Московской области.

В министерстве отметили, что в квартире есть газовая плита и проточный газовый водонагреватель.

«Газовое оборудование находится в исправном состоянии. Утечек газа нет. Тяга в дымоходе и вентиляционном канале отсутствует», - рассказали в ведомстве.

Сейчас квартиру отключили от газоснабжения. Информацию передали в обслуживающую организацию. Специалисты устанавливают, исправны ли дымоходы и вентиляционные каналы в соседних квартирах.

Два брата четырех и семи лет попали в больницу вечером 14 ноября, после того как им стало плохо и один из них потерял сознание. Сейчас жизни и здоровью мальчиков ничто не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Газ Королев
15 ноября 2023, 16:08
Здание военного комиссариата отремонтируют в Дмитрове
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В Дмитрове продолжается ремонт военного комиссариата. Объект посетил глава городского округа Илья Поночевный.

ДЗдание построили в1986 году и ни разу не ремонтировали. В 2021 году военный комиссар Дмитрова, Дубны и Талдома Михаил Фотин обратился с соответствующей просьбой к Поночевному. В итоге ремонт начался, его проведут за счет местного бюджета.

На данный момент специалисты привели в порядок входную группу, они завершают ремонт помещений на первом этаже.

«Здесь необходимо создать такие условия, чтобы его сотрудникам и посетителям было комфортно и удобно», - заявил Илья Поночевный.

На входе установили пандус для маломобильных граждан. Вместо старой дежурной части здесь разместили комнату дежурного. Также в здании появились комнаты для работы с документами, отдыха и другие.

«Ремонт будем делать и дальше, но постепенно, так как нельзя нарушать работу военкомата. Например, ремонт третьего этажа, где находится отделение призыва на военную службу и медицинская комиссия, возможен только в конце лета, когда весенний призыв завершился, а осенний еще не начинается», - пояснил глава муниципалитета.

Фотин доложил, что план по призыву в армию выполняется, отправки призывников идут согласно графику Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров Ремонтные работы
15 ноября 2023, 15:56
Полицейские спасли ребенка из горящего дома на Советской улице в Балашихе
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Сотрудники Госавтоинспекции в Балашихе спасли ребенка из горящего здания. Полицейские Павел Никитин и Александр Семенов патрулировали город, когда стали свидетелями происшествия.

«Благодаря смелости наших полицейских трагедии удалось избежать. Благодарю за проявленное мужество. Настоящие герои!» - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инспекторы заметили пожар на улице Советской, сообщили об этом в дежурную часть и поехали к горящему зданию. Они помогли эвакуировать жителей до приезда пожарных, а потом услышали крик мальчика на втором этаже. Павел Никитин побежал его спасать. Дверь была заперта и не поддавалась, полицейский сказал ребенку отойти подальше и выбил дверь. Схватил мальчика, укутал в свою куртку и вынес на свежий воздух.

Позже полицейский позвонил родителям, которые недолго отлучились из дома.

МВД РФ Балашиха
15 ноября 2023, 15:55
Центр реабилитации в Дубне принял около 70 детей по программе «Ранняя помощь»
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Около 70 детей проходят реабилитацию по программе «Ранняя помощь» в Дубне. В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что данная услуга набирает популярность среди жителей.

В центре социального обслуживания и реабилитации «Талдомский» в Дубне для детей проводят занятия с использованием развивающего центра «Текстурированная карусель». Работу проводят под руководством специалиста по реабилитационной работе Евгении Пискаревой.

На занятиях юные пациенты получают сенсорные и тактильные ощущения, участвуют в играх и выполняют различные физические упражнения.

«Возраст ребенка от рождения до трех лет является наиболее важным в становлении его социального, познавательного, речевого и двигательного развития. Основной залог успеха - раннее начало реабилитации, комплексный и индивидуальный подход к каждому ребенку», - пояснила Пискарева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Дети

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