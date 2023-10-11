Станция скорой помощи в Королеве получила новый автомобиль
Теперь в автопарке станции скорой помощи в Королеве 16 автомобилей, из которых 15 — новые. Недавно учреждение получило новую машину для оказания неотложной помощи.
Новый автомобиль поможет врачебно-фельдшерским бригадам быстрее и эффективнее оказывать помощь пациентам. Он укомплектован всем необходимым: дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами для искусственной вентиляции легких.
«Автомобиль шустренький, дизельный. Приятней, конечно, работать на новых автомобилях, спасибо большое губернатору Московской области», - сказал водитель скорой помощи Юрий Куликов.
Этот автомобиль для станции скорой помощи предоставил Минпромторг. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , ведомство передало региону 22 машины.
Напомним, в этом году в регионе открыли три новых здания станций скорой помощи - в Солнечногорске, Кашире и Видном. Кроме того, в ноябре планируют завершить разработку функции «тревожная кнопка». С ее помощью при необходимости медики прямо с планшета смогут оперативно вызвать правоохранительные органы.
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