Станция обезжелезивания воды заработает в тестовом режиме в Балашихе до конца ноября

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Благодаря модернизации водозаборного узла № 1-5 установили станцию для очищения воды.Теперь население микрорайона Заря и пять тысяч жителей деревни Федурново начнут получать более качественную и чистую воду.

Кроме того, обновили водозаборный узел по региональной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы».

«После реализации проекта суммарно чистой водой до конца года обеспечат более 30 тысяч жителей Балашихи», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что робота для решения вопросов жилищно-коммунального хозяйства в регионе усовершенствуют.

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