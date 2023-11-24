Станция обезжелезивания воды заработает в тестовом режиме в Балашихе до конца ноября
Станцию по обезжелезиванию воды запустят в тестовом режиме в Балашихе в ноябре. Объект установили в микрорайоне Заря.
Благодаря модернизации водозаборного узла № 1-5 установили станцию для очищения воды.Теперь население микрорайона Заря и пять тысяч жителей деревни Федурново начнут получать более качественную и чистую воду.
Кроме того, обновили водозаборный узел по региональной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы».
«После реализации проекта суммарно чистой водой до конца года обеспечат более 30 тысяч жителей Балашихи», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что робота для решения вопросов жилищно-коммунального хозяйства в регионе усовершенствуют.
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