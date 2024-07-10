Станция «Химки» стала самой популярной на маршруте МЦД-3 с начала года

Наивысшее количество поездок пришлось на 10 апреля. Поезда третьего центрального диаметра для передвижения по региону выбрали 443 пассажира. Показатель превысил предыдущие результаты на 22%. Всего с момента открытия МЦД-3 им воспользовались свыше 100 миллионов раз.

Напомним, что специалисты готовятся строить новую железнодорожную станцию у жилых комплексов «Две столицы» и «Солнечная система» в Химках.

Первый заместитель главы Химок Родион Левочка сообщил, что платформу планируется возвести в непосредственной близости от монумента «Противотанковые ежи». Жителям предложили выбрать один из шести вариантов названий: «Монумент», «Химки - 2», «Ул. Германа Титова», «Новые Химки», «Ленинградское шоссе» и «Две Столицы». Ее строительство планируют начать в 2025 году.

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