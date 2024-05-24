Станция для занятий сапбордингом откроется в «Горках Ленинских» 25 мая

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что это пилотный проект для музея-заповедника, где раньше предлагали посетителям только пешеходные маршруты.

«В этом году при подготовке проекта „Лето в Горках“ выяснилось, что этот участок реки Пахра пригоден для спасерфинга, к нему ведет удобный комфортный спуск. Весьма символично, что именно в этом месте к реке спускался Владимир Ильич Ленин во время проживания в Горках, чтобы совершать свои долгие заплывы», - отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские»Евгений Сарамуд.

В Минспорте Подмосковья отметили, что новичкам предложат прогулки с инструктором, а более опытные гости смогут совершать прогулки самостоятельно. Важным пунктом организации станции стала техника безопасности. Закуплены комплекты спасательных жилетов разных размеров.

«Катание на доске - это отличный способ провести время со своей семьей или друзьями, отметить день рождения или просто разнообразить свою прогулку по музею-заповеднику „Горки Ленинские“. У нас уже есть несколько заявок на проведение свадебной церемонии», - рассказала директор станции сапбординга Юлия Кириллова.

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