Стало известно о состоянии 5-летней девочки с отрубленным коляской пальцем в Подмосковье

Специалисты МОДКТОБ провели ревизию раны и артропластику - это хирургическая процедура, необходимая для восстановления функции сустава. Сделали пластику сухожилия разгибателя и восстановили сосуды.

«Такая травма крайне тяжелая и сопряжена с длительным реабилитационным периодом. Конечный результат операции и объем восстановления будет виден нескоро, поэтому пока все зависит от организма ребенка и его способности к восстановлению. К счастью, детский организм имеет неисчерпаемые возможности и способен к регенерации», - говорит главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья Александр Григорьев.

Пятилетняя девочка поступила в больницу с сильной травмой - ногтевая фаланга висела только на коже. ЧП случилось в Одинцовском городском округе, в поселке ВНИИССОК. Алиса попыталась помочь вытащить коляску младшей сестры из снега, но в этот момент люлька внезапно сложилась и упала на колеса всем своим весом, перерубив палец державшего ее ребенка.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Ежегодно здесь смогут проходить лечение и обследование около 15 тысяч юных пациентов.

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