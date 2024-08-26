26 августа 2024, 16:57

Стали известны адреса установки тепловых пунктов для решения проблемы с горячей водой в Королеве

Unsplash
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Решается проблема с качеством горячего водоснабжения исторического квартала на Фрунзе в Королеве. Одна из ключевых мер — установка тепловых пунктов в жилых домах. Это коснется свыше 20 многоэтажек, сообщили в Минэнерго Подмосковья.

Решается проблема с качеством горячего водоснабжения исторического квартала на Фрунзе в Королеве. Одна из ключевых мер - установка тепловых пунктов в жилых домах. Это коснется свыше 20 многоэтажек, сообщили в Минэнерго Подмосковья.

Жители квартала записали видеообращение к правительству, в котором попросили решить проблему некачественной поставки горячей воды. Из-под крана, по их словам, уже почти год вместо чистой течет техническая - характерного рыжего оттенка.

В Минэнерго Подмосковья рассказали, что для решения проблемы проводится масштабная промывка всех инженерных систем тех 60 многоквартирных домов, о которых говорится в обращении. Кроме того, еще один шаг - установка индивидуальных тепловых пунктов.

«В доме №9 на улице Терешковой, о котором говорят в обращении, тепловой пункт установлен Фондом капитального ремонта. РСО „Теплосеть“ в проектировании и монтаже участия не принимала», - уточнили в министерстве.

В настоящее время подготовка к монтажу тепловых пунктов идет в многоквартирном доме №30 на улице Гагарина.

«Мы сообщаем, что в период проведения пуско-наладки тепловых пунктов возможны временные снижения параметров горячей воды. В настоящий момент во всех домах, где такие системы установлены, проблем с качеством ресурса нет», - рассказали в Минэнерго.

Есть план установки тепловых пунктов еще в 20 многоэтажках.

Адреса: дом №4 на улице Болдырева - до 30 августа; дом №30 на улице Гагарина - до 13 сентября; дом №17/21 на улице Циолковского - до 27 сентября; дом №14 на улице Болдырева - до 15 октября; дом №13/8 на улице Калинина - до 31 октября; дом №36А на улице Гагарина - до 15 ноября; дом №24 на улице Фрунзе - до 29 ноября; дом №31 на улице Пионерская - до 13 декабря; дом №16/23 на улице Циолковского - до 27 декабря; дом №38А на улице Гагарина - до 31 января; дом №15/16 на улице Октябрьской - до 14 февраля; дом №29 на улице Пионерской - до 28 февраля; дом №37А на улице Пионерской - до 14 марта; дом №32 на улице Гагарина - до 28 марта; дом №15 на улице Калинина - до 15 апреля; дом №37 на улице Пионерской - до 30 апреля; дом №23А на улице Циолковского - до 20 мая; дом №36 на улице Гагарина - до 30 июня; дом №44А на улице Гагарина - до 17 июня.

«В настоящий момент РСО АО „Теплосеть“ заключен договор на обслуживание теплового пункта дома №9 по улице Терешковой. После начала отопительного периода будет проведена наладка оборудования для нормализации всех параметров центрального отопления в указанном доме. Ресурс горячего водоснабжения в настоящее время соответствует требованиям», - подчеркнули в Минэнерго.

Работу по промывке внутридомовых систем продолжают до чистого ресурса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Королев Ремонтные работы
26 августа 2024, 17:57
Набор в ряды коммунальных служб объявили в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приглашает на работу специалистов в сфере коммунального хозяйства. Заявки принимают по почте TsyrkovaTS@mosreg.ru и AstrakhantsevaNO@mosreg.ru.

Заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду включает не только проверку многоквартирных домов и спецтехники, но и подбор квалифицированных кадров. По его словам, успех работы зависит от наличия сотрудников и правильного распределения обязанностей.

Сейчас в округах Московской области открыты вакансии для специалистов различных направлений. Уточнить подробную информацию можно по телефонам: 8 (916) 436-29-47 или 8 (915) 435-28-32.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
26 августа 2024, 17:52
Температурные испытания теплосетей к отопительному сезону начались в Химках
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Температурные испытания на магистральных тепловых сетях начались в Химках. Работы проведут до 28 августа. Это позволит проверить готовность оборудования к пикам холодов.

Специалисты теплоснабжающей компании «Мосэнерго» проверят готовность отопительного оборудования нести повышенную нагрузку в пики холодов. Благодаря такой системе работы можно заранее выявить дефектные участки и провести необходимые ремонты до наступления осенне-зимнего периода.

«Температурные испытания - это своеобразный стресс-тест для системы теплоснабжения, имитирующий ее работу в период максимальных холодов. Температура теплоносителя в магистральных сетях поднимается до 130 градусов - зимой это происходит при понижении температуры наружного воздуха ниже минус 17 градусов», - отметил главный инженер химкинского филиала «Мосэнерго» Рамиль Жамалов.

Отметим, что во время температурных испытаний на теплосетях возможны утечки. Поэтому теплоснабжающая компания просит жителей быть осторожными и не приближаться к местам парения, а также не заходить за ограждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки Отопление Ремонтные работы
26 августа 2024, 17:47
Спортсмены из Химок победили на всероссийском турнире по баскетболу 3×3
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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 победили в турнире по баскетболу 3×3 «Мы чемпионы». Участие в соревнованиях приняли свыше 60 команд разных возрастных категорий со всей России.

Команда «Химки-2» состязалась с 20 коллективами и стала лучшей. Городской округ представили ребята 2014 года рождения.

«В Химках развитие детско-юношеского спорта всегда является приоритетом. Физическая культура играет очень важную воспитательную роль в становлении молодого человека. Она развивает смелость, чувство коллективизма, дисциплины и волю к победе», - сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Баскетбол
26 августа 2024, 17:46
Блочно-модульную котельную построят в поселке Менделеево в 2025 году
Медиасток.рф
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Коммунальную инфраструктуру капитально модернизируют в поселке Менделеево в Солнечногорске. Уполномоченный главы муниципалитета по территориальному округу Ржавки-Менделеево Любовь Игнатова встретилась с трудовым коллективом Менделеевской городской поликлиники, чтобы доложить врачам, какие работы ведутся в населенном пункте в рамках подготовки к отопительному сезону.

Также в Менделеево реконструируют котельную 1965 года постройки, меняют сети горячего водоснабжения и центрального отопления - половину работ проведут в этом году. В 2025 году построят и запустят современную блочно-модульную котельную на 50 мегаватт, мощность которой превышает действующую котельную.

Работы ведутся в рамках государственной программы по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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Сейчас в поселке меняют трубы около Менделеевской городской поликлиники. В связи с этим на встрече с медиками обсудили организацию прохода пациентов и подъезда машин, установку указателей, благоустройство территории и другие.

«С коллективом Менделеевской больницы знаем друг друга много лет. Здесь очень активные жители. Я рассказала, что делается на территории поселка. Большие работы ведутся по замене сетей теплоснабжения. Спрашивали о сроках окончания работ, гарантиях тепла и горячей воды в осенне-зимний период. Подготовку к отопительному сезону я держу на ежедневном контроле», - рассказала Любовь Игнатова.

Благоустройство Солнечногорск Отопление Врачи Поликлиники Ремонтные работы

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