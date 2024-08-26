Стали известны адреса установки тепловых пунктов для решения проблемы с горячей водой в Королеве

Решается проблема с качеством горячего водоснабжения исторического квартала на Фрунзе в Королеве. Одна из ключевых мер - установка тепловых пунктов в жилых домах. Это коснется свыше 20 многоэтажек, сообщили в Минэнерго Подмосковья.

Жители квартала записали видеообращение к правительству, в котором попросили решить проблему некачественной поставки горячей воды. Из-под крана, по их словам, уже почти год вместо чистой течет техническая - характерного рыжего оттенка.

В Минэнерго Подмосковья рассказали, что для решения проблемы проводится масштабная промывка всех инженерных систем тех 60 многоквартирных домов, о которых говорится в обращении. Кроме того, еще один шаг - установка индивидуальных тепловых пунктов.

«В доме №9 на улице Терешковой, о котором говорят в обращении, тепловой пункт установлен Фондом капитального ремонта. РСО „Теплосеть“ в проектировании и монтаже участия не принимала», - уточнили в министерстве.

В настоящее время подготовка к монтажу тепловых пунктов идет в многоквартирном доме №30 на улице Гагарина.

«Мы сообщаем, что в период проведения пуско-наладки тепловых пунктов возможны временные снижения параметров горячей воды. В настоящий момент во всех домах, где такие системы установлены, проблем с качеством ресурса нет», - рассказали в Минэнерго.

Есть план установки тепловых пунктов еще в 20 многоэтажках.

Адреса: дом №4 на улице Болдырева - до 30 августа; дом №30 на улице Гагарина - до 13 сентября; дом №17/21 на улице Циолковского - до 27 сентября; дом №14 на улице Болдырева - до 15 октября; дом №13/8 на улице Калинина - до 31 октября; дом №36А на улице Гагарина - до 15 ноября; дом №24 на улице Фрунзе - до 29 ноября; дом №31 на улице Пионерская - до 13 декабря; дом №16/23 на улице Циолковского - до 27 декабря; дом №38А на улице Гагарина - до 31 января; дом №15/16 на улице Октябрьской - до 14 февраля; дом №29 на улице Пионерской - до 28 февраля; дом №37А на улице Пионерской - до 14 марта; дом №32 на улице Гагарина - до 28 марта; дом №15 на улице Калинина - до 15 апреля; дом №37 на улице Пионерской - до 30 апреля; дом №23А на улице Циолковского - до 20 мая; дом №36 на улице Гагарина - до 30 июня; дом №44А на улице Гагарина - до 17 июня.

«В настоящий момент РСО АО „Теплосеть“ заключен договор на обслуживание теплового пункта дома №9 по улице Терешковой. После начала отопительного периода будет проведена наладка оборудования для нормализации всех параметров центрального отопления в указанном доме. Ресурс горячего водоснабжения в настоящее время соответствует требованиям», - подчеркнули в Минэнерго.

Работу по промывке внутридомовых систем продолжают до чистого ресурса.

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