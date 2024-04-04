Стала известна причина крупного потопа в коттеджном поселке в Химках

Читайте нас в:

Городские службы Химок устраняют подтопления в коттеджном поселке «Маленькая Шотландия» деревни Пикино. В пресс-службе администрации городского округа объяснили - причиной наводнения стало резкое повышение температуры и обильное таяние снега.

«Откачку воды производят с применением промышленных помп. Вода выводится в естественные пруды», - передали в администрации.

Дополнительно для ликвидации последствий подтопления привлекли службу «Химспас». Сейчас вода уже не поступает в поселок, но представители администрации контролируют работы.

«Это самое крупное подтопление с момента постройки коттеджного поселка, оно связано с резким потеплением», - заявил начальник территориального управления Луневское Эдуард Машковцев.

Ранее коммунальщики ликвидировали подтопление дома на Красноармейской улице в Лобне. Участок затапливает четвертый год подряд , однако такого сильного наводнения раньше никогда не было - вода поднялась на несколько сантиметров.