Стадион «Труд» открыли после реконструкции в Лобне

«Стадион является центром притяжения для жителей города уже давно, а после реконструкции станет еще более привлекательным. То, что сейчас мы видим, радует глаз», - говорит президент федерации футбола округа Лобня Андрей Бондаренко.

Ранее, в ноябре в Лобне уже открыли многофункциональную спортивную площадку у здания «Академии спорта». По программе благоустройства спортплощадки открываются во дворах и парках, а в следующем году начнется проектирование долгожданного бассейна.

«Сейчас мы активно готовимся к включению в госпрограмму по строительству ФОКа с бассейном. Это территория между дворцом спорта и ледовым катком. Там земельный участок именно предназначен для строительства полноценного бассейна», - рассказал заместитель главы администрации Лобни Вадим Лебедев.

Если бассейн - это ближайшая перспектива, то стадион «Труд» уже готов принять всех желающих. Теперь здесь можно не только тренироваться, но и проводить соревнования самого разного, в том числе, всероссийского уровня. Всем необходимым требованиям арена соответствует.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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