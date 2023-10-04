Стадион «Тимоново» в Солнечногорске реконструируют к концу октября

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Специалисты уже установили столбы освещения и полностью сформировали основание под беговые дорожки. Муниципальные депутаты Олеся Тыщенко и Алексей Панкратов побывали на стройплощадке объекта.

«Для жителей, проживающих в микрорайоне Тимоново, в скором времени откроется новый и современный стадион для занятия спортом. Отмечу, что из-за погодных условий сроки реализации проекта были сдвинуты на октябрь, но ожидание стоит того», - рассказал депутат городского округа Солнечногорск Алексей Панкратов.

Он добавил, что трибуны смогут вместить до 300 человек, а общая площадь нового спортивного объекта составит более 10 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до конца года построят 13 крупных спортивных объектов. В их числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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