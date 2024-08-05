Стадион спортшколы «Приалит» в Реутове реконструируют к 2026 году

Футбольный стадион и трибуны реконструируют в спортивной школе «Приалит» в Реутове. В здании в три этажа построят раздевалки, вестибюль с зоной ожидания, спортзалы, судейскую и комментаторскую комнаты, актовый зал и гостиницу вместимостью 50 человек.

Школу посетили председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Реутов Филипп Науменко. Они побеседовали с легендарным голкипером, тренером вратарей Вячеславом Чановым, а также с ребятами-спортсменами.

Сейчас спортивную школу посещают почти 400 детей, это 13 футбольных команд. Чтобы перенять опыт звездных тренеров некоторые ребята приезжают из других округов и регионов.

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