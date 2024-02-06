06 февраля 2024, 12:21

Стадион спорткомплекса «Старт» в Реутове реконструируют в 2025 году

ООО «АС-студия»
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Мособлархитектура поддержала проект реконструкции стадиона спорткомплекса «Старт» на улице Новая в Реутове. После ремонта спортивный объект будут использовать для учебно-тренировочных занятий по футболу в «Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова».

«Проект предусматривает реконструкцию футбольного поля, трибун и подтрибунных помещений общей площадью более четырех тысяч квадратных метров, а также создание плоскостных спортивных объектов для занятий на свежем воздухе», - сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Спорткомплекс обретет новый облик к 2025 году. По словам Гордиенко, на реконструированном объекте создадут 70 новых рабочих мест.

«Визуальным акцентом обновленного спортивного объекта станут силуэтные изображения футболистов на глухих торцевых фасадах, выполненные из фрезерованных HPL панелей. Изображения зададут динамику облику, которая характерна функции спорткомплекса», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

По проекту максимальная вместимость трибун - тысяча человек, также предусмотрены места для маломобильных групп граждан. На первом этаже обустроят вестибюль с зоной ожидания, кафе, зону флеш-интервью и другие помещения. На втором этаже запроектированы спортзалы, комнаты тренерского состава, зона отдыха, на третьем - гостиница для размещения 50 человек.

На прилегающей территории оборудуют парковку для легковых автомобилей, стоянку для автобусов, а также проведут комплексное благоустройство с озеленением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Строительство Футбол Реутов
06 февраля 2024, 12:28
Производство гжельского фарфора в Подмосковье выросло в 2 раза за год
Министерство культуры и туризма Моковской области
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Производство традиционного гжельского фарфора существенно выросло в 2023 году. Компания «Гжель — художественные мастерские» выпустила в два раза больше посуды и предметов декора — прирост к 2022-му составил более 100%.

При изготовлении фарфора используют как ручной труд, так и автоматизированное оборудование. В частности, для литья применяют робота-манипулятора, а также полуавтоматические формовочные машины. Обжиг проводят в современных высокотехнологичных газовых и электрических печах с полностью автоматизированным управлением.

В перспективе продолжится техническая модернизация производства. Планируется смонтировать новый цех по заготовке массы, установить оборудование для литья тонкостенных изделий и крупногабаритных ваз, запустить автоматическую линию шлифовки и полировки.

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В 2023 году компания приняла участие в международной выставке фарфора, которая прошла в китайском городе Лилин. В итоге гжельский производитель вышел на рынок Поднебесной, открыв фирменный магазин в Шанхае. Кроме того, традиционный подмосковный фарфор стали продавать на крупных китайских торговых площадках Tao Bao и TMoll.

Сейчас в компании «Гжель - художественные мастерские» трудятся 152 человека. Творческая группа насчитывает 14 художников, еще 38 живописцев занимаются росписью тиражных изделий. К концу 2026 года планируется создать около 200 новых рабочих мест, а годовой объем производства довести до 400 тысяч предметов.

Если в 2022 году компания изготовила 67,5 тысячи изделий, то в прошлом году это число составило уже 177 тысяч. Линейка посуды и декоративных предметов расширилась за счет освоения современных форм. В частности, предприятие освоило производство костяного и магнезиального фарфора.

Туризм Раменское Народные промыслы
06 февраля 2024, 12:26
Ярмарка «Товары регионов России» открылась в Волоколамске
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В Волоколамске открылась уличная ярмарка «Товары регионов России». Жители смогут приобрести продукцию отечественных производителей, а также попробовать фермерские продукты.

По словам исполняющей обязанности первого заместителя главы администрации Волоколамского округа Анны Агаповой, формат ярмарочной торговли очень популярен у горожан.

«Представленный товар пользуется спросом среди жителей и гостей нашего округа. Здесь производители могут без посредников реализовать свой товар, а покупатели по умеренным ценам его приобрести», - рассказала Агапова.

На ярмарку производители из Тульской, Тамбовской, Орловской, Ивановской областей привезли все, что может заинтересовать покупателей. Это и кондитерские изделия, и варенье, и колбасы, и, конечно, молочная продукция от фермерских хозяйств. Перед покупкой продавцы сначала предложат попробовать местные деликатесы.

Кроме того, жители Волоколамска могут приобрести одежду и обувь для детей и взрослых.

Ярмарка «Товары регионов России» расположилась на улице Ново-Солдатская и будет работать в Волоколамске каждый день с 10:00 до 19:00 до 11 февраля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, какие меры поддержки действуют в Московской области для предпринимателей и бизнесменов.

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Торговля Волоколамск Ярмарки
06 февраля 2024, 12:24
Свыше 900 миллионов рублей выделят на оборудование для соцучреждений Подмосковья в 2024 году
Министерство социального развития Подмосковья
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Подмосковье направит более 900 миллионов рублей на ремонт и закупку нового оборудования для социальных учреждений. Это мебель, электрогенераторы, кондиционеры и многое другое, рассказали в Минсоцразвития региона.

«Мы работаем над комфортом и современностью наших учреждений. В этом году запланировано отремонтировать порядка 20 социальных учреждений на сумму более 740 миллионов рублей, а на новое оборудование выделили более 185 миллионов рублей. Новая обстановка и свежий ремонт позволят получателям наших услуг чувствовать себя максимально комфортно», - сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что социальные учреждения стараются делать максимально комфортными, а условия - приближенными к домашним.

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Ремонтные работы
06 февраля 2024, 12:24
Свыше 160 ярмарок проведут в Подмосковье в феврале
Источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Свыше 160 ярмарок проведут в Подмосковье в феврале. Они пройдут в 40 городских округах.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, на ярмарках представят фермерские продукты, сувениры и товары для дома. Больше всего мероприятий проведут в Красногорске, Щелкове и Зарайске.

«В течение года по всей области проводятся тематические ярмарки, на которых любой желающий может купить натуральную молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, кондитерские изделия, а также сувениры ручной работы. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области поддерживает местных сельхозпроизводителей и предоставляет льготные торговые места на ярмарках», - сказал он.

Главным праздником в этом месяце станет День защитника Отечества. Ему посвятят часть ярмарок.

Ознакомиться с датами проведения мероприятий можно по ссылке.

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Ярмарки

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