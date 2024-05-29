Стадион «Криогенмаш» в Балашихе не отдадут под застройку
Стадион «Криогенмаш» застраивать домами не будут. Об этом сообщили жителям Балашихи на встрече представители администрации округа.
Заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский провел встречу с инициативными жителями округа. Горожан волнует стадион «Криогенмаш», по их сведениям, здесь планируют построить дома, а спортивный объект закроют.
«Я сообщил, что никаких разрешений на строительство на сегодня нет и планов по застройке территории тоже нет. С собственником достигнута договоренность, что желание жителей пользоваться стадионом остается неизменным. Стадион не закрывается, он продолжает функционировать», - сказал Дмитрий Варнавский.
Также обсудили вопрос временной стоянки. Если жители поддержат идеи, то администрация обсудит это с собственником объекта. С «Криогенмаша» перевели школу по хоккею с мячом, место больше не соответствует требованиям. Спортсмены будут заниматься на площадке в парке «Пехорка лес».
Стадион продолжат использовать по назначению. Зимой здесь зальют традиционный каток.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».