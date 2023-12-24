Стационар ОСП № 2 Подольской областной клинической больницы открыли после ремонта

Палаты с современной системой вызова медсестры, оперблок с тремя операционными с автоматическими дверьми, в котором работает новая система вентиляции и обеззараживания воздуха, надежные инженерные коммуникации - это и многое другое появилось в медучреждении на улице Батырева, 7.

Ремонт проходил по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья». Она реализуется под контролем губернатора Андрея Воробьева. Работы были разделены на три этапа, чтобы не останавливать работу стационара.

«Здание стационара введено в эксплуатацию в 1964 году. За это время капитальный ремонт таких масштабов не проводился ни разу. В целом здание перестало соответствовать тем требования, которые предъявляются к медучреждениям. Благодаря проведенному ремонту, который велся на протяжении двух лет, это здание отвечает всем современным требованиям медорганизаций», - подчеркнул заведующий обособленного структурного подразделения № 2 Подольской областной клинической больницы Владимир Соболев.

В стационаре пять отделений с круглосуточным пребыванием пациентов. При этом ожоговое отделение - единственное в Московской области. Это 36 коек, в том числе реанимационные. Сейчас здесь лечат 19 тяжелых пациентов с разными термическими повреждениями. Каждый день в отделении проходят операции. В следующем году планируется реконструкция здания - появится лифт.

«С 2001 года я здесь работаю. Всегда у нас проблемный вопрос был - вопрос с лифтом. Потому что на второй этаж поднять больных на второй этаж всегда неудобно по лестнице. Наконец-то все согласовано, передано на исполнение в 2024 году, надеемся, что у нас появится лифт», - рассказал заведующий ожогового отделения, главный внештатный комбустиолог Московской области Грайр Карапетян.

Количество коек в стационаре не изменилось, но при этом пациентам стало просторней. Новые кабинеты и палаты добавили благодаря переносу всех вспомогательных помещений в отремонтированный подвал здания.

Сегодня к каждой койке подведен кислород. Он поступает в систему автономно и бесперебойно из двух газификаторов. Пациенты уже успели оценить новые условия пребывания.

В обновленных стенах больницы предполагается открытие нового отделения - здесь будут лечить больных с колопроктологическими заболеваниями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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